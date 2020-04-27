Ramazanda oruç ile Covid-19'dan korunmak mümkün - Son Dakika
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Ramazanda oruç ile Covid-19'dan korunmak mümkün

14 dakika önce

Bu yıl Ramazan ayına Covid-19 pandemisinin gölgesinde girerken, insanları oruç tutup tutmama konusunda düşündürüyor.

Ramazanda oruç ile Covid-19'dan korunmak mümkün, System.String[]

Bu yıl Ramazan ayına Covid-19 pandemisinin gölgesinde girerken, insanları oruç tutup tutmama konusunda düşündürüyor. Bu konuyla ilgili açıklama yapan Bursa Özel Hayat Hastanesi Diyetisyeni Dilara Süngü Bulut, "İftar ezanla başlayan bir yarış değil" dedi.


Konuyla ilgili değerlendirme yapan Özel Hayat Hastanesi Diyetisyeni Dilara Süngü Bulut, Sağlıklı bireylerin oruç tutmasının Covid-19'a yakalanma açısından bir risk oluşturmayacağını belirtti. Bulut ayrıca yapılan bilimsel çalışmaların oruç tutma sırasında bağışıklık için önemli olan antikorların seviyesinde herhangi bir azalmaya rastlanmadığı yönünde olduğunu ifade etti. Ramazan ayında da güçlü bağışıklık sistemi için beslenmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Bulut, iftarla ilgili şu önerileri sıraladı: " İftarı, ezan sesi ile startı verilen bir yarış gibi görmeyelim. Peynir, zeytin, hurma gibi iftariyelikler ve mide dostu çorba ile iftarımıza başlayıp, salata ile devam ederek yemek hızımızı yavaşlatmalı, sonrasında ana yemeğe geçmeliyiz. Yavaş yiyemiyorum diyenlerdenseniz mutlaka sofradan kalkıp 15 dakika ara vererek ön iftar ve iftar olarak öğününüzü ikiye bölmelisiniz" dedi.


" Sahuru asla ihmal etmeyin "


Sahurun da asla ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çizen Diyetisyen Bulut, "Sahurda hafif ve proteince zengin beslenmenin gün boyu tok kalmamızı sağlayacağını unutmayalım. Sahurda tüketilen yumurta, peynir, süt, yoğurt, ceviz, badem içerdikleri çinko sayesinde bağışıklığı güçlendirici etki yapar. Kuru baklagil eklenmiş çorbaların sahurda tüketilmesi hem lif içeriği hem de protein içeriği nedeniyle sahur için iyi seçeneklerdendir. C vitamini ile bağışıklık sistemi arasında yakın bir ilişki olduğu bilinmektedir. Bu sebeple C vitamini yönünden zengin kivi, çilek, greyfurt, portakal gibi meyvelerin ve biber, maydanoz, roka, limon, domates gibi sebzelerin tercih edilmesi önemlidir " dedi.


" 10-12 bardak su tüketilmeli "


Diyetisyen Dilara Süngü Bulut, sözlerini şöyle noktaladı, "Güçlü bağışıklık sistemi için demir minerali önemlidir. Sahurda tüketilen yumurta, iftarda tüketilen ciğer, et, tavuk, kuru baklagiller gibi gıdaların içerdiği demirden yararlanabilmek için bu gıdaların yanında bolca salata tüketilmeli ve hemen sonra çay içilmesi demir emilimini azaltacağından, hiç olmazsa 45 dakika bekledikten sonra çay tüketmeliyiz. Susuz kalmak zayıf bağışıklık sisteminin önemli sebeplerinden biridir. Bu sebeple iftar ve sahur arasındaki kısa zamanda 10-12 bardak suyu tüketmeye çalışmalıyız" dedi. - BURSA

Koronavirüs, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 11:33 Kaynak: İHA

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