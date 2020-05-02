Ramazanda sağlıklı beslenme ve COVID-19 ile mücadele için tavsiyeler - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Ramazanda sağlıklı beslenme ve COVID-19 ile mücadele için tavsiyeler - Son Dakika

Ramazanda sağlıklı beslenme ve COVID-19 ile mücadele için tavsiyeler

6 saat önce

Talks Tuzla serisinin cuma akşamı yapılan programın konuğu olan sağlıklı beslenme uzmanı Ender Saraç,Ramazan ayında sağlıklı beslenme ve COVID-19 ile mücadele kapsamında neler yapması gerektiğiyle ilgili bilgiler paylaştı.

Ramazanda sağlıklı beslenme ve COVID-19 ile mücadele için tavsiyeler, System.String[]

E-Talks Tuzla serisinin cuma akşamı yapılan programın konuğu olan sağlıklı beslenme uzmanı Ender Saraç,Ramazan ayında sağlıklı beslenme ve COVID-19 ile mücadele kapsamında neler yapması gerektiğiyle ilgili bilgiler paylaştı.

Tuzla Belediyesi, sanat ve televizyon dünyasının sevilen isimlerini izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor. E-Talks Tuzla serisinin cuma akşamı yapılan programdaki konuğu sağlıklı beslenme uzmanı Ender Saraç oldu. Yayına katılarak belediye olarak alınan tedbirlerden söz eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Nasıl herkes sosyal mesafeyi koruyup, maskesini takıp, sokağa çıkma yasağını uyguluyorsa, bizde genel tedbirleri aldık. Ayrıca ihtiyaçları olana yardım, rutin belediyecilik hizmetleri ve tüm çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Ramazan etkinliklerine sosyal medya üzerinden sizinle başladık. Öte yandan sağlık çalışanlarına destek olmaya devam ediyoruz. Bunlarla beraber yeni projelerimiz olacak. Mahallelerdeki kanaat önderleri ile buluşma sosyal medyada halk meclisi ve gençlerle buluşma programları ile devam ettireceğiz. Tuzla halkına ve Tuzla dışındaki herkese hoş sohbetler diliyorum. Doktor Bey'e de selamlarımı saygılarımı iletirsiniz. İyi yayınlar diliyorum." diyerek programdan ayrıldı.

MERAK EDİLEN SORULARI YANITLADI

Programın konuğu sağlıklı beslenme uzmanı Ender Saraç, Ramazan'da beslenme ve COVID-19 ile mücadele kapsamında neler yapmalıyız sorularının cevaplarını ayrıntılı olarak verdi. "Üç şeye dikkat etmeliyiz: Evde kalmak, elleri yıkamak ve maske takmak" diyen Saraç, bu süreçte bağışıklık sistemimize dikkat etmemiz gerektiğinin altını çizerek izleyicilerine detaylı bilgiler aktardı.

"SOSYAL MESAFE DEĞİL FİZİKİ MESAFE"

Fiziki mesafenin korona ile mücadele için hayati öneminden bahseden Saraç, "1.5-2 m mesafe koymak doğru olacaktır. Sadece el yıkama yüzde 55, maske kullanımı yüzde 45 oranında koruma sağlarken, maske ve el yıkama beraber uygulandığında yüzde 65 koruma sağlar." dedi. Küçük tedbirlerden de bahseden Saraç, "Maskeye karanfil yağı, kekik yağı sürerseniz çok faydası olur. Burun delikleri ile ağzın yakınına uygulayabilirsiniz. Ağzınızı sert diş fırçasıyla fırçalamayalım. Dışarıda yürüyen merdivenler, kapı gibi yerlere dokunduğumuzda sizden önce virüslü biri dokunmuş olabileceği için burnunuza, gözünüze dokunmayın. Sert diş fırçaları ağzınızda çizik oluşturacağı için dişi kanatabilir. Bu ise ağız mukozasında yuva oluşmasına ve virüslerin yayılmasına olanak sağlar. Yumuşak diş fırçası kullanmalıyız. Ayrıca göz kaşımaktan da kaçınmalıyız" şeklinde konuştu.

"AYAKKABI İLE EVLERİMİZE GİRMEYELİM"

Koronavirüs için alınan önlemleri sıralayan Saraç, "Özellikle bu dönemde eve ayakkabıyla girmemeliyiz. Virüs güneş görmeyen bir yerde 9 gün yaşayabilir. Bu yerlere temas edebileceğimiz için ayakkabıyla evlerimize girmeyelim. Batının her adetini kopyalamayalım. Ev içinde kullandığımız eşyaları ayıralım. Karanfil çok güçlü bir antioksidan. Ağrıları azaltır. Susam yağı kullanarak kuruluğu engelleyebilirsiniz. Tuz ve gargara, adaçayı ve antiseptik gargara yapabilirsiniz. Ancak sadece su ile gargara yaptığınızda bile etkisini görürsünüz. Eldiven kullanmak önemlidir. Kullandığınız eldivenleri ters çevrilip çıkarılmalısınız. Sıcak suyun içine kafur ve 7-8 damla okaliptüs yağı koyun. Burundan alıp burundan nefes verin. Sinüsler açılır. Bu şekilde tüm solunum yolları dezenfekte edilir" ifadelerini kullandı.

"İFTARI İKİYE BÖLÜN!"

Ramazan ayında iken dikkat edilmesi gereken konuların altını çizen Ender Saraç, "2016 yılında dünyaca ünlü Japon bilim adamı, Nobel Tıp ödülünü aldı. Ödülün konusu Otofaji idi. Yaklaşık 16 saat açlık ya da oruç tutulduğunda katil hücreler açığa çıkıyor. Bu hücreler kanserli, romatizmalı ve benzeri kötü hücreleri alıp parçalayarak yeni genç hücreler oluşturuyor. İftar sofrasından hafif kalmamız gerekiyor. İlk önce iftarımı 3 küçük hurmayla, ballı sirkeli limon şerbetiyle açıyorum. Sonrasında 1 kase posalı mercimek sebze çorbası benzeri çorba içildikten sonra 8-10 dakika mola verilmeli. Bu şekilde hem kan şekeri düzenleniyor, hem bağırsak florasına hem de karaciğere çok faydası var. Akşam namazını kılın ya da evin içinde 8-10 dakika yürüyün. Şeker dengelensin. Geri döndüğünüzde sofraya saldırmazsınız. Bu şekilde iftarı ikiye bölün" dedi.

"SAHURLARDA D3 VİTAMİNİ ALMAK ÖNEMLİ"

Sahur hakkında da ipuçları veren Saraç, "Sahurda çökelek yumurta kalsiyum ve D vitamini alınabilir. D3 vitamini COVID 19 göbek bölgesi yağlanma depresyon gibi hastalıklara fayda sağlar. D3 vitamini yumurta sarısı, yağlı balık süt ve süt ürünlerinde var. Ayrıca D Vitamini için 15 dakika avuç içlerinizi açarak güneşlenebilirsiniz. Uykunun bağışıklık sistemi için önemli olduğuna değinen Saraç, melatonin kızılcık ve vişne kurusunda var. Papatya anason çayı yapılırsa da iyi uyunur. İyi bir uyku hücreleri yeniler. Minik şekerlemeler de dengelenmeye yardımcı olur. 7 saat uyku yeterlidir" diyen Saraç merak edilen tüm konulara değindi.

Saraç, "1 Mayıs işçi ve emekçilerin bayramı kutlu olsun. Bizi seyreden herkes kaygı ve korkuyu atsınlar. Olumlu düşünelim yürüyüş yapalım, kilomuza dikkat edelim kötü sözlerden uzak duralım. Güzel bir ramazan diliyorum." diyerek izleyicilerine teşekkür etti.

Evlerinden COVID 19 mücadele sürecine destek veren vatandaşların yoğun ilgisi ve beğenisini kazanan program, sevilen isimlerin hoş sohbetleri, sürpriz konu ve konuklarıyla önümüzdeki günlerde de devam edecek.


Ender Saraç, Tuzla, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 03:07 Kaynak: DHA

YORUMLAR

Son Dakika

5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü Aslı Enver hastalığıyla ilgili gelen soruya yanıt verdi: Disleksi kusur değil 41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı Karantinada olan Müge Anlı, yerleri silmekten 9 kilo verdi Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı 45 gündür karantinada olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlenmeye karar verdi Madonna'nın koronavirüs testi pozitif çıktı Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı Enes Batur, "en yüksek aboneye sahip bireysel kanal" ünvanını çocuk kanalına kaptırdı Ertuğrul Özkök'ten ilginç itiraf: Yatak odasından canlı yayın yapan Gonca Vuslateri'yi dikizledim Dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı Sakarlıkta sınır tanımayan ünlü, önce evini yaktı sonra bacağını kırdı Gülben Ergeni eski rol arkadaşı Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Nefes aldığını biliyoruz Halk Ozanı Arif Gülcani, nöbet tutan polislere saz çalıp şarkı söyleyerek teşekkür etti Karantina sürecinden etkilenen Simge Sağın, konser videolarını izlerken hüngür hüngür ağladı
Acun Ilıcalı: Mesut'un Fenerbahçe'ye gelmesiyle ilgili güzel hislerim var Acun Ilıcalı: Mesut'un Fenerbahçe'ye gelmesiyle ilgili güzel hislerim var         
21:30
Madonna'nın koronavirüs testi pozitif çıktı Madonna'nın koronavirüs testi pozitif çıktı         
20:56
Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle komşular, balkonlarında mukabeleye eşlik etti Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle komşular, balkonlarında mukabeleye eşlik etti         
20:45
İngiltere Başbakanı ve nişanlısı oğullarına Johnson'ın hayatını kurtaran doktorların ismini verdi İngiltere Başbakanı ve nişanlısı oğullarına Johnson'ın hayatını kurtaran doktorların ismini verdi         
20:38
Güneydoğu'da görülen çekirgeler İzmir'de Akarca Ovası'nı istila etti Güneydoğu'da görülen çekirgeler İzmir'de Akarca Ovası'nı istila etti         
20:00
Rus ordusu Suriye'de ilk kez ABD askerlerinin yolunu kesti Rus ordusu Suriye'de ilk kez ABD askerlerinin yolunu kesti         
19:52
Bahçelievler'de pencereden bakan Suriyeli kız çocuğu başına isabet eden kurşunla öldü Bahçelievler'de pencereden bakan Suriyeli kız çocuğu başına isabet eden kurşunla öldü         
19:47
Sağlık Bakanı Koca: 30 Mart'tan bu yana ilk kez günlük vaka sayısı 2.000'in altına düştü Sağlık Bakanı Koca: 30 Mart'tan bu yana ilk kez günlük vaka sayısı 2.000'in altına düştü         
19:39
Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 78 artarak 3 bin 336'ya yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 78 artarak 3 bin 336'ya yükseldi         
19:26
Aksiyon filmlerini aratmayan anlar! Türk botu, Yunan botunu böyle kovaladı Aksiyon filmlerini aratmayan anlar! Türk botu, Yunan botunu böyle kovaladı         
19:10
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Girit'te peş peşe meydana gelen depremler sonrasında 5 ilimizi uyardı Prof. Dr. Ahmet Ercan, Girit'te peş peşe meydana gelen depremler sonrasında 5 ilimizi uyardı         
19:03
Ankara'da TIR ile EGO otobüsü çarpıştı: 9 kişi yaralandı Ankara'da TIR ile EGO otobüsü çarpıştı: 9 kişi yaralandı         
18:49
Hazine'nin dört aylık borçlanması 123 milyar TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı Hazine'nin dört aylık borçlanması 123 milyar TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı         
18:46
Aslı Enver hastalığıyla ilgili gelen soruya yanıt verdi: Disleksi kusur değil Aslı Enver hastalığıyla ilgili gelen soruya yanıt verdi: Disleksi kusur değil         
18:44
İran'da düşen Türk jetinin son kaza raporu ortaya çıktı! Hatalar zinciri peş peş gelmiş İran'da düşen Türk jetinin son kaza raporu ortaya çıktı! Hatalar zinciri peş peş gelmiş         
18:37
Dünyada koronadan ölenlerin sayısı 240 bini aştı! İlk 3 sıradaki ülkeler değişti Dünyada koronadan ölenlerin sayısı 240 bini aştı! İlk 3 sıradaki ülkeler değişti         
18:22
ABD'li iş insanı Cannor, borsada kazandığı 1,6 milyon doları çalışanlarına dağıttı ABD'li iş insanı Cannor, borsada kazandığı 1,6 milyon doları çalışanlarına dağıttı         
18:17
Meteoroloji 5 il için turuncu uyarı yayınladı: Kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji 5 il için turuncu uyarı yayınladı: Kuvvetli yağış geliyor         
18:11
Kaplumbağaları başlarına vurup, kabuklarını kırarak öldürdüler Kaplumbağaları başlarına vurup, kabuklarını kırarak öldürdüler         
18:02
Devlet Bahçeli, erken seçim ve darbe söylentilerine çok sert tepki gösterdi Devlet Bahçeli, erken seçim ve darbe söylentilerine çok sert tepki gösterdi         
17:50
Akdeniz'de 6,4 ve 5.2 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi Akdeniz'de 6,4 ve 5.2 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi         
17:35
IMF koronavirüs nedeniyle Gürcistan'a 200 milyon dolar kredi verecek IMF koronavirüs nedeniyle Gürcistan'a 200 milyon dolar kredi verecek         
17:22
Federasyon, Kieran Trippier'nin kendi transferine bahis oynadığı gerekçesiyle FIFA'ya başvurdu Federasyon, Kieran Trippier'nin kendi transferine bahis oynadığı gerekçesiyle FIFA'ya başvurdu         
17:10
ABD'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten 1811 kişi vefat etti ABD'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten 1811 kişi vefat etti         
17:06
Şifalı Taşlar ve Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, her derde deva akuamarin taşını anlattı Şifalı Taşlar ve Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, her derde deva akuamarin taşını anlattı         
16:53
Ordu'da 2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni, denizde taş dolu çantaya zincirli halde bulundu Ordu'da 2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni, denizde taş dolu çantaya zincirli halde bulundu         
16:52
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek         
16:52
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi         
16:49
Ardahan'a yağan dolu, kenti bembeyaz yaptı Ardahan'a yağan dolu, kenti bembeyaz yaptı         
16:22
Emniyet ve MİT'in ortak ikna çalışmasıyla PYD/YPG'li 3 terörist teslim oldu Emniyet ve MİT'in ortak ikna çalışmasıyla PYD/YPG'li 3 terörist teslim oldu         
16:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2020 21:39:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ramazanda sağlıklı beslenme ve COVID-19 ile mücadele için tavsiyeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]