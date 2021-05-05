Ramazanda sahur süresince araç aramaları arttı - Son Dakika

Ramazanda sahur süresince araç aramaları arttı

05.05.2021 10:37
Ramazanda sahur süresince araç aramaları arttı, System.String[]

sahibinden.com verilerine göre, nisan ayında sahur saatlerinde vasıta kategorisine olan ilgi ramazan öncesine kıyasla yüzde 247 arttı.

sahibinden.com verilerine göre, nisan ayında sahur saatlerinde vasıta kategorisine olan ilgi ramazan öncesine kıyasla yüzde 247 arttı.

sahibinden.com'dan yapılan açıklamaya göre, nisan ayının en çok ilan verilen vasıta kategorisi otomobil olurken, otomobili, minivan&panelvan, arazi/SUV&pick-up, ticari araçlar ve motosiklet takip etti.

Marka&modelde ilk sırada Renault Clio yer aldı. Renault Clio'yu, Volkswagen Passat, Opel-Astra, Renault-Megane ve Ford-Focus izledi.

Nisan ayında en çok ilanı verilen arazi/SUV& pick-up markası değişmedi ve ilk sırayı yine Nissan aldı.

En çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli, yakıt türü dizel olan otomobil ilanları verildi. 2016 model otomobiller ilanların lideri oldu.

Tüm ilanlar arasında, araçların yüzde 35,4'ü 0 ila 100 bin kilometre aralığında yer alırken, ilanların yüzde 26'sı 50 bin ila 100 bin TL aralığında satışa sunuldu.

Kullanıcılar, en çok Volkswagen marka otomobillerle ilgilendi. Volkswagen'i bir sıra gerileyen Renault takip etti. Opel ise Fiat'ın yerini alarak 5. sıradan listeye girdi.

Araçlar en çok saat 22.00-23.00 aralığında incelendi. İlanlara ortalama bakılma süresi ise 10 dakika 21 saniye oldu.

Satılık otomobil ilan fiyatları yüzde 1,18 arttı.

Volkswagen, Otomobil, Renault, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ramazanda sahur süresince araç aramaları arttı - Son Dakika Ekonomi


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