Ramazanda Tokat kebabına ilgi arttı - Son Dakika

Coğrafi işaret tesciliyle dünya lezzet haritasına adını yazdıran Tokat kebabına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Yöreye ait kuzu eti, kuyruk yağı, patlıcan, domates, yeşil biber, patates, sarımsak ve pide kullanılarak pişirilen Tokat kebabının yapımına başlandı. Koranavirüs nedeniyle 17 Mart'ta kapatılan işletmeler ramazan ayında siparişi usulü iftar sofraları için Tokat kebabı üretiyor.

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