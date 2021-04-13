Ramazanda vatandaşların 'tatlı' telaşı, satışlar dört katına çıktı - Son Dakika

Ramazanda vatandaşların 'tatlı' telaşı, satışlar dört katına çıktı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Ramazan ayının başlamasıyla birlikte tatlıcıları telaş sararken vatandaşların en çok tercih edilen yiyecekler arasında yer aldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Ramazan ayının başlamasıyla birlikte tatlıcıları telaş sararken vatandaşların en çok tercih edilen yiyecekler arasında yer aldı. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte tezgahları süsleyen tatlılara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Ramazan'da fiyatlarının daha uygun olması nedeniyle tatlılara ilgi artıyor. Fatsalı tatlıcılar, "Ramazan ayının başlamasıyla birlikte tatlı satışlarımız dört katına çıktı. Öğleden sonraları iftara hazırlık için satış yapıyoruz. Vatandaşlar oldukça ilgi gösteriyor. Her sene Ramazan ayı boyunca tatlı çeşitlerimizi de bol tutuyoruz" ifadelerini kullandı. Tatlılardan baklava 70-100 TL, tulumba 20 TL, kadayıf 30 TL, güllaç 60 TL'den satışa sunuluyor. - ORDU

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