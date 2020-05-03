Ramazanda yangın nedeniyle evsiz kalan aileye Büyükşehirden yardım eli - Son Dakika

Ramazanda yangın nedeniyle evsiz kalan aileye Büyükşehirden yardım eli

Yeni doğan bebekleri ile dışarda kalan çift yenilenen yuvasına kavuştu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen, yangın sonrası dünyaya gelen bebekleri ile evsiz kalan aileye Büyükşehir Belediyesi yardım eli uzatarak evini yeniledi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ikamet eden ve yaklaşık 1 yıl önce dünya evine giren Morgül çiftinin evinde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Yangın sonrasında tamamı yanan evde eşyalar kullanılmaz hale gelirken Morgül çifti ise korona virüs salgını günlerinde evsiz kaldı. Covid-19 salgın nedeniyle bir süredir işe de gidemeyen ve yangından sonra bebekleri doğan baba Erdem Morgül'ün yardıma ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetişti.

Morgül ailesinin evine giden Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, yanan evde inceleme başlatarak aileye afet yardımı ve afet destek paketi yardımı yaptı.

"Yuvam yeniden kuruldu"

İnceleme sonrası çalışma başlatan ekipler, yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen ev ve eşyalarını yeniledi. Yanan evlerinin yenilenmesi sonrası duyduğu memnuniyeti dile getiren baba Erdem Morgül, "3 hafta önce elektrik tesisatından çıkan yangın nedeniyle evim yandı. Eşimde hamileydi. Ülkemizde etkili olan korona virüs salgını nedeniyle işe de gidemiyorum. Birde bunun üzerine çıkan yangın nedeniyle evsiz kaldım. Yangından sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bize ulaşıldı. Belediye tarafından evim onarıldı ve eşyalarımda alındı. Yangından sonra çocuğum dünyaya geldi. Şuan evimizde oturmaya başladık. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başkanımız sayesinde yuvam yeniden kuruldu" dedi.