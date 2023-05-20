Oruç tutmayanları videoya kaydedip, "Utanma yok" diyerek paylaşan şahıs yakalandı

Kayıp koyun için havalandırdığı dron ile çok acayip bir görüntü kaydetti

2. tur öncesi iki tarafın da bir dezavantajı var

Gaziantep'te UFO paniği! Pilotlar fark etti, tüm uçuşlar durduruldu

İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesabından Ramazan ayında oruç tutmayanların yemek yediği anların videosunu çekerek 'Evet arkadaşlar, kadir gecesini geçirdik. Burada herkes rahat rahat yemek yiyor, utanma yok' sözleriyle paylaşan şüphelinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Yapılan incelemeler sonucunda şüphelinin Afganistan uyruklu Abdullah J. olduğu belirlendi. Şüpheli, polis ekipleri tarafından 16 Mayıs Salı günü yakalanarak gözaltına alındı.

SINIR DIŞI EDİLECEK

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Abdullah J., 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.