Oruç tutmayanları videoya kaydedip, "Utanma yok" diyerek paylaşan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Oruç tutmayanları videoya kaydedip, "Utanma yok" diyerek paylaşan şahıs yakalandı

20.05.2023 15:55

Fatih'te Ramazan ayında oruç tutmayanların yemek yediği anların videosunu çekerek, "Burada herkes rahat rahat yemek yiyor, utanma yok" sözleriyle paylaşan şüpheli gözaltına alındı. Afganistan uyruklu olduğu belirlenen şahıs, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesabından Ramazan ayında oruç tutmayanların yemek yediği anların videosunu çekerek 'Evet arkadaşlar, kadir gecesini geçirdik. Burada herkes rahat rahat yemek yiyor, utanma yok' sözleriyle paylaşan şüphelinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Yapılan incelemeler sonucunda şüphelinin Afganistan uyruklu Abdullah J. olduğu belirlendi. Şüpheli, polis ekipleri tarafından 16 Mayıs Salı günü yakalanarak gözaltına alındı.

Ramazanda yemek yiyenlerin görüntülerini çeken şüpheli gözaltına alındı

SINIR DIŞI EDİLECEK

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Abdullah J., 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Ramazanda yemek yiyenlerin görüntülerini çeken şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: AA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Göçmen, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oruç tutmayanları videoya kaydedip, 'Utanma yok' diyerek paylaşan şahıs yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oruç tutmayanları videoya kaydedip, "Utanma yok" diyerek paylaşan şahıs yakalandı - Son Dakika
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