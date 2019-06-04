Son Dakika Haberleri: "Ramazandaki manevi iklimi bayramda da devam ettirmeliyiz"
Son Dakika Güncel Haber

"Ramazandaki manevi iklimi bayramda da devam ettirmeliyiz"

42 dakika önce

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Ramazan ayında yaşadığımız manevi iklimi bayramda da devam ettirmeliyiz.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Ramazan ayında yaşadığımız manevi iklimi bayramda da devam ettirmeliyiz." dedi.
Turan, bayram namazını Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Recep Bulan ve vatandaşlar ile Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Fatih Camisi'nde kıldı.
Cami çıkışında vatandaşlarla bayramlaşıp sohbet eden Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, her bayramda namaz için farklı bir ilçeyi tercih ettiklerini söyledi.
Bir bayramı daha barış içinde kutlamanın heyecanını yaşadıklarını belirten Turan, şunları kaydetti:
"Tüm milletimizin Ramazan Bayram'nı tebrik ediyorum. Rabbimizin mükafat olarak sunduğu Ramazan Bayramı'na kavuşmuş bulunuyoruz. Ramazan ayında yaşadığımız manevi iklimi bayramda da devam ettirmeliyiz. Eş, dost, akraba, ihtiyaç sahiplerini unutmamalıyız. Bizler namazımızı kıldık. Aile büyüklerimizin yanına gitmeden önce esnafımızı ve mahalle sakinlerini ziyaret edeceğiz. Yarın ilk durağımız saat 11.00'de Çanakkale merkezde bayramlaşma programında ve ardından Lapseki, Biga, Çan ve Yenice ilçelerimizde olacağız. Ramazan Bayramı'mızın hayırlar getirmesini dilerim."
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:05 Kaynak: AA
Bülent Turan, AK Parti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bayram namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir il il bayram namazı vakitleri Bayram tatilinin 3 günlük kaza bilançosu: 27 ölü, 211 yaralı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Generallerimize hakaret asla kabul edilemez Ekrem İmamoğlu, bayram namazını Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde kıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 09:47:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Ramazandaki manevi iklimi bayramda da devam ettirmeliyiz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]