Ramazandan sonra beslenmeye dikkat edilmeli - Son Dakika

Ramazandan sonra beslenmeye dikkat edilmeli

RAMAZAN ayında değişen beslenme rutini, bayramdan itibaren normale dönecek.

Ramazandan sonra beslenmeye dikkat edilmeli, System.String[]

RAMAZAN ayında değişen beslenme rutini, bayramdan itibaren normale dönecek. Bu süreçte nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatan uzmanlar, bayramda aşırı ve hızlı tüketilen gıdaların başta sindirim ve dolaşım sisteminde olmak üzere birçok rahatsızlığa yol açabileceğine dikkat çekti.

Ramazan ayında, sıcak havada vatandaşlar ortalama 17 saat oruç tuttu. Uzun saatler aç ve susuz kalmak, öğünlerin iftar ve sahur olarak ikiye düşmesi, vücudun düzenini de değiştirdi. Bu bir aylık sürecin ardından Ramazan Bayramı için de zengin sofralar hazırlanıyor. Uzmanlar, özellikle bayram boyunca sağlıklı beslenmeye dikkat edilmesi konusunda uyardı. Ramazanda günde iki öğünle beslenmenin vücudun metabolizmasını yavaşlattığı için Ramazan sonrası fazla besin tüketildiğinde hızlı kilo alımıyla birlikte birçok hastalığa yakalanılabileceğine dikkat çekildi. Bayramda aşırı ve hızlı tüketilen gıdaların başta sindirim ve dolaşım sistemi olmak üzere birçok rahatsızlığa yol açtığı belirtildi.

'BAŞTA BAĞIRSAK VE MİDE ETKİLENİYOR'

Kent Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Necdet Yetim, bir ay süresince oruç tutan kişinin metabolizmasının yavaşladığını ardından gelen bayramda ise insanın kendisini tamamen serbest hissederek fazla yediğini belirterek, "Bazı rahatsızlıklar ortaya çıkabiliyor bu durumlarda. Bunların başında mide, bağırsak rahatsızlıkları geliyor. Özellikle bizim akut gastrit dediğimiz halk arasında mide fesadı denilen hastalıklar çok sık görülüyor. Aşırı ve ağır yemekler özellikle yağlı, baharatlı ve ağır tatlılar midede sindirim sıkıntısına yol açıyor. Hazım bozukluğu, aşırı mide salgısı ve gaz oluşumu ortaya çıkıyor. Bulantı, kusma, mide yanması, karın ağrısı gibi belirtilerle akut gastrit dediğimiz tablolara sık rastlıyoruz. Bunun yanında bağırsaklar da etkileniyor. Bazen bu tabloya ishal dediğimiz durumlar da katılabiliyor. Bu şekilde mide ve bağırsak sorunları gözükebiliyor" dedi.

Şeker hastalarının bayramdan sonra kontrollerinin bozulduğunun görüldüğünü de belirten Uzman Dr. Yetim, "Kendilerini uyarınca şöyle derler. 'E doktor bey bayramdı' Sanki bayramda kendilerini hak etmiş olarak görüyorlar. Sonuç olarak kan şekerleri yükseliyor. Kan şekerlerinin yükselmesi kısa, orta ve uzun vadede çeşitli sorunlara yol açıyor. Dolayısıyla aşırı tatlı, yağlı, baharatlı yiyecekler ve kızartmalardan kaçınmak ayrıca aşırı yemeden de kaçınmak. Havalar sıcak yine aşırı soğuk tüketiminden de kaçınmak faydalı olur" dedi.

'EN ÖNEMLİ KURAL PORSİYONA DİKKKAT ETMEK'

Normal yeme düzenine geçerken daha fazla yemek yeme eğiliminin olabileceğini belirten Uzman Diyetisyen Ceren Batmaz Sarı ise, "Bu durum kilo artışına, tansiyon, şeker problemlerine ve şişkinlik, hazımsızlık, reflü gibi sindirim sistemi sorunlarına neden olabilir. Beslenmenizde dikkat edeceğiniz bazı noktalarla bu sağlık sorunlarını engellemek mümkün. Bayramlarda sağlıklı beslenmenin en önemli kuralı porsiyonlara dikkat etmek ve öğün düzenini doğru bir şekilde oturtmaktır. Eski öğün düzenine yavaş yavaş dönmeli ve yağ, şeker, enerji içeriği yüksek besinlerin tüketimine dikkat etmeye çalışın. Bu besinler mümkünse tadımlık olmalıdır ve özellikle hipertansiyon, diyabet gibi kronik hastalığı olan bireyler bu besinlerin tüketimini sınırlandırmalıdır" dedi.

UZMANDAN, BAYRAMDA BİR ÖĞÜN ÖNERİSİ

Ramazandan sonrası için öğün tavsiyesinde bulunan Sarı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bayram sabahına yumurta, peynir gibi protein kaynaklarını, mevsim sebzelerini ve iyi yağ kaynakları olan zeytin ve ceviz gibi besinleri içeren bir kahvaltıyla başlayın. Öğle öğününde 1 kase çorba, peynirli veya ton balıklı salata ve yoğurt tüketmek hem besleyici hem de hafif bir öğle menüsü oluşturmanızı sağlar. Akşam yemeğinde de tabağımızın yarısını zeytinyağlı sebze yemeği, 1/4'üne bulgur pilavı gibi sağlıklı bir karbonhidrat kaynağı ve geri kalan 1/4'üne et, tavuk, balık veya kurubaklagil yemeği almak dengeli bir menü oluşturmayı sağlar. Akşam yemeğini de kefir, yoğurt veya ayran gibi bir süt ürünüyle tamamlamayı unutmayın. Gün içinde ceviz, badem, fındık gibi yağlı tohumlar, meyve ve süt ürünleri, az yağlı krakerler veya meyveli kurabiyelerden oluşan 1-2 ara öğün yapmak da sonraki öğüne kadar çok acıkmanızı engeller ve besin alımınızı kontrol etmeye yardımcı olur. Bayramda genelde baklava gibi ağır şerbetli hamurlu tatlıların tüketimi artar. Bu tür tatlılar yerine sütlaç, kazandibi, güllaç, dondurma gibi sütlü tatlıları veya meyve tatlıları tercih edilmelidir. Ramazan ayı boyunca vücudunuz susuzluğa alışmış olabilir ama özellikle havaların ısındığı bu günlerde susamayı beklemeden 2-3 saatte 1-2 bardak olacak şekilde gün içinde en az 2 litre su tükettiğinizden emin olun."


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.05.2020 08:30 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ramazandan sonra beslenmeye dikkat edilmeli - Son Dakika

Son Dakika

Genç milyarder, yatak pozlarıyla milyonları kendine hayran bıraktı 3 buçuk aylık hamilen olan Sinem son haliyle beğeni rekoru kırdı Sadece sosyal medya paylaşımlarından aylık 600 bin lira kazanıyor Dominik'te bulunan Acun Ilıcalı Ramazan ayında yoksul aileleri unutmadı Çıplak pozlarıyla bir döneme damga vuran mankenden buruk bayram mesajı Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'a köpeği Mess'in ölüm haberini nasıl verdiğini anlattı Sıla, daha önce yaşadığı Instagram canlı yayın kazasıyla dalga geçti İkili mücadelede Acun'u deviren Aycan'dan net mesaj: Sahada iyi durun Survivor Sercan'dan Beşiktaşlı yıldızla ilgili itiraf: Ona başkanım diyorum Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü Bir ülke şokta! Güzellik yarışmasının finalisti canına kıydı Düşen uçakta bulunan model Zara Abid yaşıyor mu? Pakistan medyası ikiye bölündü Trump'ın cinsel içerikli film yıldızı yasak aşkı, meslek değiştiriyor Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu Mustafa Topaloğlu'ndan annesini kaybeden Bülent Ersoy'u kızdıracak sözler
3 buçuk aylık hamile olan Sinem Kobal, bayram pozuyla beğeni rekoru kırdı 3 buçuk aylık hamile olan Sinem Kobal, bayram pozuyla beğeni rekoru kırdı         
14:41
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi         
14:33
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu         
14:12
Yunanistan, Türk teknesine saldırdı! Bakan Akar'dan çok sert mesaj: Sabrımıza rağmen tacizlerin izahı mümkün değil Yunanistan, Türk teknesine saldırdı! Bakan Akar'dan çok sert mesaj: Sabrımıza rağmen tacizlerin izahı mümkün değil         
14:12
Kılıçdaroğlu'ndan minareden müzik tartışmasında Erdoğan'a yanıt: Faili bulmak yerine bize saldırıyorsan, sen yaptın demektir Kılıçdaroğlu'ndan minareden müzik tartışmasında Erdoğan'a yanıt: Faili bulmak yerine bize saldırıyorsan, sen yaptın demektir         
13:53
Survivor Sercan'dan Beşiktaşlı yıldızla ilgili itiraf: Ona başkanım diyorum Survivor Sercan'dan Beşiktaşlı yıldızla ilgili itiraf: Ona başkanım diyorum         
13:47
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, aylık kazancı ile dudak uçuklattı Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, aylık kazancı ile dudak uçuklattı         
13:38
New York Times, koronavirüsten ölen 100 bin kişinin ismini paylaştı New York Times, koronavirüsten ölen 100 bin kişinin ismini paylaştı         
13:28
Anneliğin ne olduğunu en iyi anlatan video! Tavuk, kobraya fırsat vermedi Anneliğin ne olduğunu en iyi anlatan video! Tavuk, kobraya fırsat vermedi         
13:08
Juventus, Dortmundlu Haaland'ı 75 milyon euro ödeyerek renklerine bağlamayı planlıyor Juventus, Dortmundlu Haaland'ı 75 milyon euro ödeyerek renklerine bağlamayı planlıyor         
13:08
Milli boksör, birlikte yaşadığı kız arkadaşını göğsünden bıçaklayıp öldürdü Milli boksör, birlikte yaşadığı kız arkadaşını göğsünden bıçaklayıp öldürdü         
13:01
Döviz alımlarında vergi 5 kat arttı: Her 100 dolarda, 1 dolar vergi vereceğiz Döviz alımlarında vergi 5 kat arttı: Her 100 dolarda, 1 dolar vergi vereceğiz         
12:46
Fenerbahçe'ye transfer vaadiyle kandırıldığını iddia eden Çaykur Rizesporlu Traore isyan etti: Kariyerim mahvoldu Fenerbahçe'ye transfer vaadiyle kandırıldığını iddia eden Çaykur Rizesporlu Traore isyan etti: Kariyerim mahvoldu         
12:43
Trump'ın golf keyfine, ABD'de 100 bine yakın can alan koronavirüs salgını da engel olamadı Trump'ın golf keyfine, ABD'de 100 bine yakın can alan koronavirüs salgını da engel olamadı         
12:14
Kovid-19'un sosyal hayata etkisini Polis Akademisi raporladı: Evdeki hırsızlık azaldı, aile içi şiddet arttı Kovid-19'un sosyal hayata etkisini Polis Akademisi raporladı: Evdeki hırsızlık azaldı, aile içi şiddet arttı         
12:07
İngiliz rock yıldızı Gallagher, beğenmediği Manchester City formasını İngiliz rock yıldızı Gallagher, beğenmediği Manchester City formasını "Tasarlayan ilk uçakla Wuhan'a gitmeli" diyerek eleştirdi         
12:04
Bayramlık ayakkabılarını başucuna koyup uyuyan çocuklardık biz! Bu kez sahiden 'Nerede o eski bayramlar?' Bayramlık ayakkabılarını başucuna koyup uyuyan çocuklardık biz! Bu kez sahiden 'Nerede o eski bayramlar?'         
11:59
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran         
11:22
MHP Lideri Bahçeli, yayımladığı bayram mesajında Siyasi Partiler Kanunu'ndaki değişiklik çağrısını yineledi MHP Lideri Bahçeli, yayımladığı bayram mesajında Siyasi Partiler Kanunu'ndaki değişiklik çağrısını yineledi         
11:11
19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'dan imalı bayram mesajı: Kurban Bayramı'nız mübarek olsun 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'dan imalı bayram mesajı: Kurban Bayramı'nız mübarek olsun         
10:50
Prof. Dr. Ali Satar salgında yeni tehlikeye dikkat çekti: Sinek ve böcekler koronavirüsü taşıyabilir Prof. Dr. Ali Satar salgında yeni tehlikeye dikkat çekti: Sinek ve böcekler koronavirüsü taşıyabilir         
10:36
Manken Ece Gürsel'den buruk bayram mesajı: Ben bayram kutlamayı 5 yıl önce bıraktım Manken Ece Gürsel'den buruk bayram mesajı: Ben bayram kutlamayı 5 yıl önce bıraktım         
10:25
35 gündür vaka görülmeyen Bingöl'de, il dışından gelenler virüs bulaştırdı 35 gündür vaka görülmeyen Bingöl'de, il dışından gelenler virüs bulaştırdı         
10:15
Galatasaraylı futbolcu Falcao'nun sol ayağıyla çektiği, kaleyi bulan 6 şuttan 5'i gol oldu Galatasaraylı futbolcu Falcao'nun sol ayağıyla çektiği, kaleyi bulan 6 şuttan 5'i gol oldu         
10:08
Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı         
09:58
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak         
09:52
İkili mücadelede Acun'u deviren Aycan'dan net mesaj: Sahada iyi durun İkili mücadelede Acun'u deviren Aycan'dan net mesaj: Sahada iyi durun         
09:41
Galatasaray'ın istediği Mert Çetin için Fenerbahçeli Emre Belözoğlu devreye girdi Galatasaray'ın istediği Mert Çetin için Fenerbahçeli Emre Belözoğlu devreye girdi         
09:37
"Nerede o eski bayramlar" sözü bu bayram gerçek oldu         
09:16
Genç milyarder Kylie Jenner'dan 'Fanteziye aşık biri' notuyla iddialı pozlar Genç milyarder Kylie Jenner'dan 'Fanteziye aşık biri' notuyla iddialı pozlar         
09:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2020 15:08:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ramazandan sonra beslenmeye dikkat edilmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]