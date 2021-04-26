Ramazanı migren ağrısı yaşamadan geçirmek doğru gıdalarla mümkün

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Algoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Haci Ahmet Alıcı, "Migren hastaları ramazanda iftar ve sahur arasındaki süreçteki doğru yiyecek ve içecek tercihleriyle ağrıyı engelleyebilir. Kronik migren hastalarına migren botoksunun yanı sıra radyofrekans tedavileri de etkili çözüm sunuyor." ifadesini kullandı.

Medipol Mega'dan yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Alıcı, oruçtan kaynaklanan baş ağrısı ve migreni önlemek için kafein tüketiminin oruç öncesi aşamalı olarak azaltılması gerektiğine dikkati çekti.

Alıcı, ramazanı migrensiz geçirmeye yönelik olarak şu tavsiyelerde bulundu:

"Özellikle çok sık kafeinli yiyecek ve içecekleri tüketenler, 16 saatten daha uzun süre yiyecek ve içecek tüketememe ile çekilme sendromuna yakalanabilir. Bu durum ise baş ağrısı ve migreni tetikleyebilir. Çekilme sendromunu yaşamamak için oruç öncesi günlük miktarı azaltıp sabit bir kan düzeyi sağlayacak şekilde az olarak akşamdan sahur vaktine kadar bu miktarı almalıdırlar."

Migren hastalarının ramazanda iftar ve sahur arasındaki süreçteki doğru yiyecek ve içecek tercihlerinin ağrıyı engelleyeceğini belirten Alıcı, "Kronik migren hastalarına migren botoksunun yanı sıra radyofrekans tedavileri de etkili çözüm sunuyor." ifadesini kullandı.

Kadınlar yüzde 43 risk altında

Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15'inin migren hastası olduğu belirten Alıcı, "Yaşam boyu risk ise kadınlar için yüzde 43, erkekler için yüzde 18'dir. Kronik migren oranı ise toplumda yüzde 1,4 ila 2,2 oranındadır. Migrende stres, mental gerginlik, uykusuzluk, açlık, yorgunluk ve gürültü en sık rastlanan tetikleyici faktörlerdir. Hipoglisemi ve kafein yoksunluğunda migren sebepleri arasında bulunuyor." ifadesini kullandı.

Botoks ve radyofrekans ağrıyı bloke ediyor

Alıcı, kronik migreni olan hastalara Botulinum Toksin A' uygulamasının yapılabileceğini ifade ederek, "Oruç esnasında migren ataklarından koruyabilir. Migreni olan kişiler oruç tutarken migren atağından korunmak için oksipital blok denilen sinir bloğu uygulanabilir. Gerekirse bu sinire radyofrekans yapılabilir. Oruç tutan migren hastaları sahurda ve iftarda bol sıvı tüketilmeli ve uykusuz kalmamalıdır. İftar sahur arasında en az 2 litre sıvı tüketilmeli." dedi.

Glisemik indeksi düşük gıdalar tüketerek baş ağrısından korunabileceğini dile getiren Alıcı, migreni tetikleyecek gıdalardan uzak durulması gerektiğine ve dengeli beslenmeli iftar ve sahurda proteinli ve lifli gıdalar tüketmesinin faydalı olacağına dikkati çekti

Alıcı, "Yarı ömrü uzun olan bir NSAID ile kısa bir önleyici tedaviye başlanabilir. Oruç kaynaklı baş ağrısı, uzun etki süreli olan naproksen ve etoricoxib gibi ilaçlarla başarılı bir şekilde önlenebilir. Oruç kaynaklı baş ağrısı zonklama tarzında migren benzeri özellikler gösteriyorsa veya migren öyküsü olan bir kişide ortaya çıkarsa, menstrüel migren için önerildiği gibi frovatriptan veya naratriptan adlı ağrı kesicilerle kısa bir önleyici tedavi yapılabilir." değerlendirmesinde bulundu.