Ramazanın gelişi Erbil'de pazarları hareketlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Ramazanın gelişi Erbil'de pazarları hareketlendirdi

01.04.2022 11:14
Ramazanın gelişi Erbil'de pazarları hareketlendirdi

Irak'ın Erbil kentinde ramazan dolayısıyla hazırlık yapan halkın başta hurma, çerez ve et gibi oruç ayında çokça tüketilen ürünlere yönelmesi pazar satışlarını artırdı.

BEKİR AYDOĞAN - Irak'ın Erbil kentinde ramazan dolayısıyla hazırlık yapan halkın başta hurma, çerez ve et gibi oruç ayında çokça tüketilen ürünlere yönelmesi pazar satışlarını artırdı.

Ramazanın gelişiyle Erbil'deki pazarlarda gözle görülür bir canlanma oldu.

İftar sofralarının vazgeçilmezi hurmanın yanı sıra iftar sonrası çay ve kahvenin yanında çokça tüketilen çerezler de ramazan alışverişlerinde öne çıkıyor.

Hurma oruç açmanın yanı sıra hayır amaçlı da alınıyor

Erbil'deki Şeyhallah Pazarı'nda hurma satan Hawre Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan öncesi sattıkları ürünleri çeşitlendirdiklerini ve satışlarının da arttığını belirtti.

Abdullah, hurmanın oruç açmanın yanı sıra hayır amaçlı da satın alınarak camilere götürüldüğünü söyledi.

Diğer aylarda hurmanın çok fazla satılmadığını ancak ramazanda satışların çoğaldığına işaret eden Abdullah, işlerinin iyi olduğunu aktardı.

Pazarda 10-15 çeşit hurma var

Abdullah, pazarda başta Suudi Arabistan, İran, Filistin ve Irak'ın diğer bölgelerinden gelenler olmak üzere yaklaşık 10-15 çeşit hurma bulunduğunu belirtti.

Fiyatı uygun olanların satışının daha fazla olduğunu söyleyen Abdullah, özellikle İran hurmasının halkın bütçesine uygun olduğunu dile getirdi.

Ramazan gecelerinde çokça tüketilen çerez satışları da arttı

Kuru yemiş satıcısı Erkan Ali de çerezin özellikle ramazan geceleri tüketildiğini, bu nedenle satışların arttığını belirtti.

Genelde ramazan ayının 15'inden sonra işlerinin daha da arttığını aktaran Ali, bu dönemde insanların bayram için de hazırlık yapmaya başladığına dikkati çekti.

Halkın ekonomik durumundan dolayı bu sene ramazan pazarının geçmiş yıllara göre farklı olduğunu belirten Ali, yine de normal günlere kıyasla satışların daha iyi olduğunu söyledi.

Et satışları da olumlu etkilendi

Bölge halkının sofra kültüründe çokça kullanılan et de ramazan alışverişlerinde önemli yer tutuyor.

Pazarda et satan Serhang Gafur, halkın ramazandan önce kendisini hazırladığını ve satışların da çoğaldığını ifade etti.

Bu yıl halkın ekonomik durumundan dolayı pazarlarının daha zayıf olduğunu söyleyen Gafur, halkın cebinde parası varsa pazarın da iyi olduğunu dile getirdi.

YORUMLAR
500
Irak'ın Önde Gelen Şii Dini Lideri, Rakiplerine Yeni Hükümeti Kurma Şansı Tanıdı Irak'ın Önde Gelen Şii Dini Lideri, Rakiplerine Yeni Hükümeti Kurma Şansı Tanıdı Erbil'in restorasyonu süren 3 asırlık tarihi hamamı müze haline getirilmeyi bekliyor Erbil'in restorasyonu süren 3 asırlık tarihi hamamı müze haline getirilmeyi bekliyor

Hurma, Erbil, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ramazanın gelişi Erbil'de pazarları hareketlendirdi - Son Dakika


Son Dakika
11:11 Gram altının fiyatı 912 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:11 İngiltere'den Adana'ya gelen çöpler tepkiye neden olmuştu! Bakanlık: Tehlike sınırında değil!
11:09 Ahmet Davutoğlu doğal gaz zamlarını görünce sordu: Bu millet bu zamlarla nasıl geçinecek, vatandaşa eziyete yeminli misiniz?
10:59 CHP'li Tanju Özcan, gönlünde yatan cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı!
10:56 Çeçen lider Kadirov'un Ukrayna yalanı ortaya çıktı! Benzincideki görüntüsü her şeyi kanıtladı
10:50 Cinsel içerik üretmek için işlerinden ayrıldılar! Yeni evli çiftin aylık kazancı dudak uçuklattı
10:44 CHP Edirne Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu, "Ramazan ayını karşılıyoruz" deyip alkol masasından video paylaştı
10:42 Dondurucuda saklamış! Kürtaj karşıtı aktivistin evinde 5 fetüs bulundu!
10:23 Sokak hayvanlarıyla ilgili sözleri tepki çekmişti! Twitter'da boykot edilen Yeşim Salkım'dan sert yanıt: Aklınızı başınıza devşirin
10:19 1 Nisan 2022 güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 11:21:16. #1.11#
SON DAKİKA: Ramazanın gelişi Erbil'de pazarları hareketlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement