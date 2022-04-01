Ramazanın gelişi Erbil'de pazarları hareketlendirdi - Son Dakika

BEKİR AYDOĞAN - Irak'ın Erbil kentinde ramazan dolayısıyla hazırlık yapan halkın başta hurma, çerez ve et gibi oruç ayında çokça tüketilen ürünlere yönelmesi pazar satışlarını artırdı.

Ramazanın gelişiyle Erbil'deki pazarlarda gözle görülür bir canlanma oldu.

İftar sofralarının vazgeçilmezi hurmanın yanı sıra iftar sonrası çay ve kahvenin yanında çokça tüketilen çerezler de ramazan alışverişlerinde öne çıkıyor.

Hurma oruç açmanın yanı sıra hayır amaçlı da alınıyor

Erbil'deki Şeyhallah Pazarı'nda hurma satan Hawre Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan öncesi sattıkları ürünleri çeşitlendirdiklerini ve satışlarının da arttığını belirtti.

Abdullah, hurmanın oruç açmanın yanı sıra hayır amaçlı da satın alınarak camilere götürüldüğünü söyledi.

Diğer aylarda hurmanın çok fazla satılmadığını ancak ramazanda satışların çoğaldığına işaret eden Abdullah, işlerinin iyi olduğunu aktardı.

Pazarda 10-15 çeşit hurma var

Abdullah, pazarda başta Suudi Arabistan, İran, Filistin ve Irak'ın diğer bölgelerinden gelenler olmak üzere yaklaşık 10-15 çeşit hurma bulunduğunu belirtti.

Fiyatı uygun olanların satışının daha fazla olduğunu söyleyen Abdullah, özellikle İran hurmasının halkın bütçesine uygun olduğunu dile getirdi.

Ramazan gecelerinde çokça tüketilen çerez satışları da arttı

Kuru yemiş satıcısı Erkan Ali de çerezin özellikle ramazan geceleri tüketildiğini, bu nedenle satışların arttığını belirtti.

Genelde ramazan ayının 15'inden sonra işlerinin daha da arttığını aktaran Ali, bu dönemde insanların bayram için de hazırlık yapmaya başladığına dikkati çekti.

Halkın ekonomik durumundan dolayı bu sene ramazan pazarının geçmiş yıllara göre farklı olduğunu belirten Ali, yine de normal günlere kıyasla satışların daha iyi olduğunu söyledi.

Et satışları da olumlu etkilendi

Bölge halkının sofra kültüründe çokça kullanılan et de ramazan alışverişlerinde önemli yer tutuyor.

Pazarda et satan Serhang Gafur, halkın ramazandan önce kendisini hazırladığını ve satışların da çoğaldığını ifade etti.

Bu yıl halkın ekonomik durumundan dolayı pazarlarının daha zayıf olduğunu söyleyen Gafur, halkın cebinde parası varsa pazarın da iyi olduğunu dile getirdi.