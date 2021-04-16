Ramazanın ilk cuması Kovid-19 önlemleriyle kılındı - Son Dakika

Camiye gelen vatandaşlar, Kuran-ı Kerim okudu, dua etti.

Çok sayıda kişi de namazını avluda kıldı.

Bursa 'da ramazan ayının ilk cuma namazı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak kılındı.

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