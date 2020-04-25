Ramazanın ilk gününde 250 aileye kebap yolladılar - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ta, kebap ustası Davut-Halil Akdere kardeşler, ramazanın ilk gününde ihtiyaç sahibi 250 aileye kebap ve çorba gönderdi.

Kentte restoran işleten Davut-Halil Akdere kardeşler, aylar öncesinden ramazanın ilk gününde Üngüt Mahallesi'ndeki işletmelerinde maddi durumu iyi olmayan kişileri ağırlamanın planını yaptı, ancak koronavirüs salgını buna engel oldu. Salgın nedeniyle restoranda masaların kaldırılması ve sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından kebap ustası kardeşler, kendi mahalleleri ile çevre mahallelerin muhtarlarıyla görüşerek, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine yemek göndermeye karar verdi. Muhtarlar tarafından tespit edilen 250 aileye iftarda kebap ve çorba gönderildi. Yemekleri muhtarlar kendi elleriyle adreslere teslim etti.

Davut Akdere, maddi durumu iyi olmayan kişilerin ilk iftarlarında sofralarına konuk olmak istediklerini, bu nedenle Adana , kuşbaşı, çorba ve lahmacundan oluşan yemeği muhtarlar aracılığıyla gönderdiklerini söyledi. Akdere ayrıca, jandarma ve polis kontrol noktalarındaki polislere de kebap gönderdi.

Akdere kardeşlerin kebap gönderdiği mahallelerden olan Hasancıklı Mahallesi Muhtarı Ali Akkıl ile Üngüt Mahallesi Muhtarı Ahmet Demir de Davut-Halil Akdere kardeşlere teşekkür etti.