Ramazanın ilk 'iftar topu' Kars'ta atıldı - Son Dakika

KARS Valiliği'nce 16 yıldır geleneksel hale getirilen 'iftar topu', bu yıl da akşam ezanının okunmasıyla birlikte Kars Kalesi eteklerindeki bisiklet yolunda atıldı.

Kars Valiliği tarafından 16 yıldır geleneksel hale getirilen iftar topu geleneği, bu yıl da sürdü. Ramazanın 1'inci gününün ilk iftar topu fitili, saat 19.03'ü gösterdiğinde ateşleyici yeterlilik belgesi bulunan Tacettin Durmuş tarafından Kars Kalesi eteklerindeki bisiklet yolunda ateşledi. İlk ramazan topu atma geleneğini bu yıl da sürdürdüklerini belirten Tacettin Durmuş, koronavirüs nedeniyle her yıl coşkulu geçen iftar vaktinin bu yıl sessiz geçtiğini söyledi. Durmuş, "Bu yıl 16'ncı yıl oldu. Geçen yıldan kalan topların sayısı az. Bu yıl da virüs nedeniyle top getiremedik. Onun için her akşam iftar topunu patlatamayacağız. Koronavirüs bu anlamda bizi de olumsuz etkiledi. Patlayıcılar Çin'den geliyordu, şu anda biraz sıkıntı yaşıyorum. Ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum, inşallah bu mübarek ayda bu salgından da kurtuluruz" dedi.Topun patlamasıyla vatandaşlar oruçlarını açtı.