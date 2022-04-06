"Ramazanın Işığını Yakala 3. Uluslararası Fotoğraf Yarışması" - Son Dakika
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"Ramazanın Işığını Yakala 3. Uluslararası Fotoğraf Yarışması"

06.04.2022 13:45
"Ramazanın Işığını Yakala 3. Uluslararası Fotoğraf Yarışması"

NUN Eğitim ve Kültür Vakfının ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlediği "Ramazanın Işığını Yakala" 3. Uluslararası Fotoğraf Yarışması'na 2 Mayıs'a kadar başvurulabilecek.

NUN Eğitim ve Kültür Vakfının ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlediği "Ramazanın Işığını Yakala" 3. Uluslararası Fotoğraf Yarışması'na 2 Mayıs'a kadar başvurulabilecek.

???????Vakıftan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl dünyanın değişik coğrafyalarında yoğun ilgi gören, 13 ülke ve 42 ilden, 1000'in üzerinde fotoğrafın değerlendirildiği yarışmada, bu sene de ramazan ayının heyecanını ve ruhunu en iyi yansıtan fotoğraflar yarışacak.

Öğrencilerin gözünden sahur ve iftar sofraları, camiler, teravihler, mukabeleler gibi ramazan ayına özel anların fotoğraflanması ile renklenecek yarışmada, her kategorinin kazananlarına çeşitli ödüller verilecek.

Yarışmaya 2 Nisan'da başlayan başvurular, 2 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Öğrenciler, "nunokullari.com" web adresi üzerinden çektikleri fotoğrafları yükleyerek yarışmaya başvuruda bulunabilecek.

Haftalık video yarışması da düzenleniyor

Öte yandan, bu yıl fotoğraf yarışmasının yanı sıra "@capture.thelight" Instagram hesabında belirlenen konseptler ile haftalık video yarışmaları da düzenleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NUN Okulları Kurucu Temsilcisi Fatih Nida Üye, son üç yıldır ramazan ayının ruhunu birlikte yaşamak ve yaşatmak amacıyla gerçekleştirdikleri yarışmanın hem Türkiye'de hem de farklı ülkelerde ilgi gördüğünü bildirdi.

Son iki yıldır tüm dünyanın alışkanlıklarını değiştiren salgın nedeniyle ramazan ayının kendine has manevi atmosferini doyasıya yaşayamadıklarını belirten Üye, "Bu yüzden, yine tedbiri elden bırakmadan bu önemli günlerin heyecanını daha fazla paylaşma fırsatını bulabilmenin heyecanını yaşıyoruz. Bu yarışma, içimizdeki ışığı ramazanın nuruyla birleştirmek adına bir fırsat. Tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi bu ışığı yansıtmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Togo Cumhuriyeti, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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