Ramazanın müjdecisi Berat Kandili manevi coşkuyla idrak edildi - Son Dakika

Ramazanın müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili, İstanbul'daki camilerde düzenlenen programlarla idrak edildi.

Berat Kandili dolayısıyla Sultanahmet, Eyüp Sultan ve Süleymaniye camileri başta olmak üzere camilerdeki programlara katılan vatandaşlar namaz kılıp dua etti.

PROGRAMLAR AKŞAM EZANIYLA BİRLİKTE BAŞLADI

Akşam ezanının ardından başlayan programlara koronavirüs tedbirleri kapsamında maskeli katılan erkek, kadın, genç, yaşlı birçok kişi mesafe kuralını da gözeterek kandili idrak etmenin mutluluğunu yaşadı. Sultanahmet Camisi'nde İstanbul Müftülüğünce düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, ilahiler ve Mevlid-i Şerif okundu.

İslam inancına göre "berat", günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor.

ERDOĞAN'DAN KANDİL MESAJI

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berat Kandili'nin, Türk milleti, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ramazan-ı Şerif'in müjdelendiği, Allah'ın rahmetinin yeri ve göğü kaplayarak tüm kainatı kurtuluşa davet ettiği Berat Gecesi'nin, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun." ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın mesajında Duhan Suresi'nin 4. Ayeti "O gecede her hikmetli iş belirlenip hükme bağlanır" ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin fotoğrafı da yer aldı.