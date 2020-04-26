Ramazanın vazgeçilmez lezzeti; kadayıf dolması - Son Dakika

OSMANLI döneminde padişah sofralarının tatlısı olan, Erzurum yöresine has kadayıf dolması, ramazan sofralarında da yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe korunarak, üretim yerlerinde hazırlanan kadayıf dolmaları, sipariş üzerine evlere teslim ediliyor.

Erzurum'da, Osmanlı döneminden bu yana yapılan kadayıf dolması, ramazanda da koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalanların iftar sofralarını tatlandıracak. Hazırlanan kadayıf dolmaları, salgın nedeniyle sipariş üzerine evlere teslim edilecek. Üretim tesislerinde alınan önlemlerle tel tel kadayıflar, sarılıp, kızartılarak, eşsiz lezzete dönüştürüyor.