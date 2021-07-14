Üye Girişi
Rambo bıçaklı şüpheliyle boğuşan kuyumcu: "Bir gün öncesi tatbikat yapmış" - Son Dakika

Rambo bıçaklı şüpheliyle boğuşan kuyumcu: "Bir gün öncesi tatbikat yapmış"

14 Temmuz 2021 Çarşamba 17:56

Rambo bıçaklı şüpheliyle boğuşan kuyumcu: "Bir gün öncesi tatbikat yapmış" Antalya'da 'rambo' bıçağı çıkaran şüphelinin elinden bıçağı alırken yaralanan kuyumcu Hüseyin Doğan, o anları anlattı.

Rambo bıçaklı şüpheliyle boğuşan kuyumcu: "Bir gün öncesi tatbikat yapmış"

ANTALYA - Antalya'da 'rambo' bıçağı çıkaran şüphelinin elinden bıçağı alırken yaralanan kuyumcu Hüseyin Doğan, o anları anlattı. Doğan, "Altın satacağım diye bir gün öncesi gelmişti. Bugün önce su istedi, arkamı döndüğümde 'rambo' bıçağını çıkarmıştı. Üstüne atlayıp bıçağı elinden alırken yaralandım. Bir gün öncesi gelip tatbikat yapmış" dedi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Cengiz Tonguç Caddesi üzerinde saat 10.30 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan kuyumcuya dün gelen F.D., yarım altınları olduğunu ve satmak istediğini söyledi. Bir süre iş yerinde oyalanan şahsa 27 yıllık kuyumcu Hüseyin Doğan tarafından soda ikram edildi. Sodayı içen şahıs iş yerinden yarın geleceğini belirterek ayrıldı. F.D., bugün yine kuyumcuya gelerek önce keşif yaptı. Doğan'ın oğlunun bankaya gitmesini fırsat bilen şahıs, dükkan içerisine girip yorgun olduğunu belirtip su içmek istediğini söyledi. Şahsın su isteğini geri çevirmeyen kuyumcu Hüseyin Doğan, su doldurmak için arka bölüme girdi. Bu sırada arkasını dönen Doğan, şahsın elinde 'rambo' bıçağı olduğunu gördü.

500 metre sonra yakalandı

Doğan, elinde bıçak olan şüphelinin üzerine atladı. F. D.'nin elindeki bıçağı aldığı sırada Doğan elinden yaraland. Şüpheli şahıs, kuyumcunun bankaya giden oğlunun olay yerine dönmesi ile panikleyerek kaçtı. Motosikletine atlayan kuyumcunun oğlu, şüpheliyi 500 metre ileride yakalayarak polislere teslim etti. Yaralı kuyumcu ise 112 ekipleri tarafından olay yerinden yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları delil çalışmasının ardından çalışanların ifadesine başvurdu. Polisin olayla ilgili geniş çaplı incelemesi devam ediyor.

"Tatbikat yapmış"

Olay sonrası hastanedeki tedavisinin ardından işinin başına geçen kuyumcu Hüseyin Doğan, o anları anlattı. Doğan, "Bir gün öncesi gelip, 'yarım altınlarım var, getireyim' diyerek gitmişti. Tatbikat yapmış. Bugün geldiğinde, 'Altınlarımı satmaya geldim. İlk önce bana su ver, ondan sonra alışveriş yapalım' dedi. Su vermeye gittim, o sıra rambo bıçağını çıkarmış. Görünce direk bıçağın üzerine atladım. Bıçağı alayım derken, keskin yeri elimi kesti. 5 dakika boyunca boğuşmaca oldu. Elinden bıçağı aldım, sonra kaçtı gitti. O sıra tam çıkarken oğlum geldi. Altında motoruyla takip etti, sokağın sonunda yakalayıp polislere haber verdi. Niyeti kötüymüş, alıştırma yapıyormuş. Buraya gelen neye gelir? Bizde para var, başka bir şey yok" dedi.

Rambo bıçaklı şüpheliyle boğuşan kuyumcu: Bir gün öncesi tatbikat yapmış
Rambo bıçaklı şüpheliyle boğuşan kuyumcu: Bir gün öncesi tatbikat yapmış
Rambo bıçaklı şüpheliyle boğuşan kuyumcu: Bir gün öncesi tatbikat yapmış
Rambo bıçaklı şüpheliyle boğuşan kuyumcu: Bir gün öncesi tatbikat yapmış
Rambo bıçaklı şüpheliyle boğuşan kuyumcu: Bir gün öncesi tatbikat yapmış
Rambo bıçaklı şüpheliyle boğuşan kuyumcu: Bir gün öncesi tatbikat yapmış

Hüseyin Doğan, Tatbikat, Antalya, Kuyumcu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rambo bıçaklı şüpheliyle boğuşan kuyumcu: 'Bir gün öncesi tatbikat yapmış' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beşiktaş'tan görülmemiş hata! Yanlışlıkla Kenan Karaman transferini açıkladılar 20:07 Beşiktaş'tan görülmemiş hata! Yanlışlıkla Kenan Karaman transferini açıkladılar Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım 19:25 Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım Suudi Arabistan'da yaz ortasında fındık büyüklüğünde dolu yağdı 19:22 Suudi Arabistan'da yaz ortasında fındık büyüklüğünde dolu yağdı
Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim 18:49 Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim Yollar kapandı, dereler taştı! Sağanak yağış Rizelilere kabus yaşattı 18:43 Yollar kapandı, dereler taştı! Sağanak yağış Rizelilere kabus yaşattı Egzoz sesi tartışması ölümle bitti! Kavgada vurulan genç hayatını kaybetti 18:11 Egzoz sesi tartışması ölümle bitti! Kavgada vurulan genç hayatını kaybetti
Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı 17:47 Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı Gurbetçiler o ilçeye akın etti! İlçenin nüfusu 20 binden 200 bine fırladı 16:04 Gurbetçiler o ilçeye akın etti! İlçenin nüfusu 20 binden 200 bine fırladı

Son Dakika Haberleri
18:48 Taliban'ın Türkiye tehdidine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt: Türkiye işgalci bir unsur değil
18:43 Yollar kapandı, dereler taştı! Sağanak yağış Rizelilere kabus yaşattı
18:39 Maskelerden ne zaman kurtulacağız? sorusunu İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu yanıtladı
18:27 Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira: Taraftarın desteğiyle şampiyonluğa ulaşacak bir takım oluşturacağız
18:19 Anayasa Mahkemesi'nden İnfaz Yasası'nın iptali istemine ret!
17:56 Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden polis memuru çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
17:46 Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı
17:41 Ahmet Kural cephesinden hapis cezasına ilişkin ilk açıklama: İstinafa gideceğiz
17:38 PSV Eindhoven maçının biletleri satışa çıkıyor! En ucuz bilet 175 TL'den satışa sunulurken en pahalı bilet 750 TL oldu
17:17 Altın bir önceki güne oranla değer kazandı, Standart altının kilogram fiyatı 503 bin 700 liraya ulaştı
Hakkındaki iddiaların ardından ilk kez konuşan Deniz Baykal'ın giydiği tişört dikkat çekti Hakkındaki iddiaların ardından ilk kez konuşan Deniz Baykal'ın giydiği tişört dikkat çekti         
20:12
Galatasaray'dan Slavia Prag'a bir teklif daha! Nicolae Stanciu, sarı-kırmızılı formayı giymek için can atıyor Galatasaray'dan Slavia Prag'a bir teklif daha! Nicolae Stanciu, sarı-kırmızılı formayı giymek için can atıyor         
19:35
Kimse ne dediğini anlamadı! İnce'den kafaları karıştıran sağcılık çıkışı Kimse ne dediğini anlamadı! İnce'den kafaları karıştıran sağcılık çıkışı         
19:23
Aslıhan-Arda Turan çiftinin lüks villası görenleri büyüledi! İçinde yok yok Aslıhan-Arda Turan çiftinin lüks villası görenleri büyüledi! İçinde yok yok         
19:03
Taliban'ın Türkiye tehdidine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt: Türkiye işgalci bir unsur değil Taliban'ın Türkiye tehdidine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt: Türkiye işgalci bir unsur değil         
18:48
Maskelerden ne zaman kurtulacağız? sorusunu İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu yanıtladı Maskelerden ne zaman kurtulacağız? sorusunu İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu yanıtladı         
18:39
Kanserle mücadele eden şarkıcı Şimal'den üzücü haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı Kanserle mücadele eden şarkıcı Şimal'den üzücü haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı         
18:07
Kamera açısı bozulunca her şey aydınlandı! Eşini öldüren cani, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı Kamera açısı bozulunca her şey aydınlandı! Eşini öldüren cani, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı         
16:19
Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü         
15:55
Yıldız futbolcudan büyük fedakarlık! O teklife rağmen yuvası Barcelona'yı terk etmedi Yıldız futbolcudan büyük fedakarlık! O teklife rağmen yuvası Barcelona'yı terk etmedi         
15:31
Evlenen damada arkadaşları cenaze töreni düzenledi! Görenler önce şaşırdı, sonra da gülümsedi Evlenen damada arkadaşları cenaze töreni düzenledi! Görenler önce şaşırdı, sonra da gülümsedi         
15:16
Yılda 300 gün uyuyan adam dünyanın gündemine oturdu! Ailesi tarafından uykusunda yıkanıp besleniyor Yılda 300 gün uyuyan adam dünyanın gündemine oturdu! Ailesi tarafından uykusunda yıkanıp besleniyor         
14:55
Araştırmadan çıkan sonuç şaşırttı! Araba sürüş tarzına bakarak Alzheimer hastalığına yatkınlığınız tespit edilebiliyor Araştırmadan çıkan sonuç şaşırttı! Araba sürüş tarzına bakarak Alzheimer hastalığına yatkınlığınız tespit edilebiliyor         
14:54
Evinde kendini asarak yaşamına son verdi! Geriye veda notundaki sözleri kaldı: Ben artık dayanamıyorum Evinde kendini asarak yaşamına son verdi! Geriye veda notundaki sözleri kaldı: Ben artık dayanamıyorum         
14:45
Cezai ehliyetin olmadığını söylemişti! Akli dengesi yerinde olmayan şahsın başını ve cinsel organını keserek öldüren katile müebbet hapis Cezai ehliyetin olmadığını söylemişti! Akli dengesi yerinde olmayan şahsın başını ve cinsel organını keserek öldüren katile müebbet hapis         
14:22
Çılgın Bediş dizisinin Oktay'ı Cenk Torun'un son hali görenleri şaşırttı Çılgın Bediş dizisinin Oktay'ı Cenk Torun'un son hali görenleri şaşırttı         
00:07
Acun Ilıcalı'nın 14 yaşındaki kızı Yasemin'in elbisesi ve ayakkabısının fiyatına yorum yağdı Acun Ilıcalı'nın 14 yaşındaki kızı Yasemin'in elbisesi ve ayakkabısının fiyatına yorum yağdı         
23:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2021 20:17:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rambo bıçaklı şüpheliyle boğuşan kuyumcu: "Bir gün öncesi tatbikat yapmış" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement