Rambo Okan, Fenerbahçe Stadı'nda başarısızlık yüzünden intihar etmeye kalkıştı

Kadıköy'de kısıtlama günü korkutan intihar girişimi. Rambo Okan lakaplı Fenerbahçe taraftarı, takımın 8 yıldır şampiyon olamamasına isyan edip stadın karşısındaki binanın çatısından kendisini aşağıya atmaya çalıştı. Sağlık ekipleri ve polis, koyu taraftarı girişiminden döndüremedi. Olay yerine gelen yönetici Sertaç Komşuoğlu, Rambo Okan'ı aşağı indirmek için uzun uğraş verdi.

TEK BİR SÖZ YETTİ

Sertaç Komşuoğlu, "Rambo bu sene kesin şampiyon olacağız" diyerek taraftarı ikna etti. Rambo Okan, sonrasında çatıdan aşağıya indi ve tedavisi yapıldı.