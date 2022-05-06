RAMBO OKAN'IN KÖPRÜDEKİ TRABZONSPOR BAYRAĞINI İNDİRMEYE ÇALIŞTIĞI ANLAR - Son Dakika
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RAMBO OKAN'IN KÖPRÜDEKİ TRABZONSPOR BAYRAĞINI İNDİRMEYE ÇALIŞTIĞI ANLAR

06.05.2022 11:29

TRABZONSPOR'un şampiyonluğundan sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan bayrağı 'Rambo Okan' lakaplı Okan Güler'in Trabzonspor bayrağının köprü korkuluklarına bağlanan iplerini bıçakla keserek indirmeye çalıştığı görüntüler ortaya çıktı.

TRABZONSPOR'un şampiyonluğundan sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan bayrağı 'Rambo Okan' lakaplı Okan Güler'in Trabzonspor bayrağının köprü korkuluklarına bağlanan iplerini bıçakla keserek indirmeye çalıştığı görüntüler ortaya çıktı.

Süper Toto Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunda şampiyon olmayı 30 Nisan Cumartesi günü garantileyen Trabzonspor'un bayrağı 1 Mayıs günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı. 'Rambo Okan' lakaplı Okan Güler Trabzonspor bayrağının köprü korkuluklarına bağlanan iplerini bıçakla keserek indirmeye çalıştı. Gözaltına alınan Okan Güler, Trabzonspor bayrağının iplerini kestiğini itiraf etti. Güler ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Rambo Okan'ın bayrağın iplerini bıçakla keserek indirmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

RAMBO OKAN'IN KÖPRÜDEKİ TRABZONSPOR BAYRAĞINI İNDİRMEYE ÇALIŞTIĞI ANLAR
RAMBO OKAN'IN KÖPRÜDEKİ TRABZONSPOR BAYRAĞINI İNDİRMEYE ÇALIŞTIĞI ANLAR
RAMBO OKAN'IN KÖPRÜDEKİ TRABZONSPOR BAYRAĞINI İNDİRMEYE ÇALIŞTIĞI ANLAR
RAMBO OKAN'IN KÖPRÜDEKİ TRABZONSPOR BAYRAĞINI İNDİRMEYE ÇALIŞTIĞI ANLAR
RAMBO OKAN'IN KÖPRÜDEKİ TRABZONSPOR BAYRAĞINI İNDİRMEYE ÇALIŞTIĞI ANLAR
RAMBO OKAN'IN KÖPRÜDEKİ TRABZONSPOR BAYRAĞINI İNDİRMEYE ÇALIŞTIĞI ANLAR
RAMBO OKAN'IN KÖPRÜDEKİ TRABZONSPOR BAYRAĞINI İNDİRMEYE ÇALIŞTIĞI ANLAR
RAMBO OKAN'IN KÖPRÜDEKİ TRABZONSPOR BAYRAĞINI İNDİRMEYE ÇALIŞTIĞI ANLAR

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel RAMBO OKAN'IN KÖPRÜDEKİ TRABZONSPOR BAYRAĞINI İNDİRMEYE ÇALIŞTIĞI ANLAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: RAMBO OKAN'IN KÖPRÜDEKİ TRABZONSPOR BAYRAĞINI İNDİRMEYE ÇALIŞTIĞI ANLAR - Son Dakika
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