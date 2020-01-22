Rami Bilgi Evi öğrencilerinden 'Dev Mektup Projesi' - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rami Bilgi Evi öğrencilerinden 'Dev Mektup Projesi' - Son Dakika

Rami Bilgi Evi öğrencilerinden 'Dev Mektup Projesi'

6 saat önce

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı olan Rami Bilgi Evi öğrencileri, 'Dev Mektup Projesi' ne imza attılar.

Rami Bilgi Evi öğrencilerinden 'Dev Mektup Projesi', System.String[]

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı olan Rami Bilgi Evi öğrencileri, 'Dev Mektup Projesi' ne imza attılar.


Eyüpsultan Belediyesi Şehit Musa Özalkan Rami Bilgi Evi öğrencileri, bilgi evinde yapılan faaliyetler ve derse olan katkılar için Başkan Deniz Köken'e ve Başkan Yardımcısı İsmail Uysal'a teşekkür mektubu yazdılar. Etkinlik kapsamında Bilgi Evi öğrencileri, bilgi evinde yapılan faaliyetler ve aldıkları eğitimin, okullarında notlarının yükselmesine katkı sağladığını belirterek, eğitime değerli katkılarından dolayı Başkan Deniz Köken'e teşekkür mektubu yazdı.


Yazdıkları teşekkür mektuplarını birleştirerek 'Dev Mektup' haline getiren öğrenciler, Başkan Deniz Köken'e takdim ettiler. Şehit Musa Özalkan Rami Bilgi Evi öğrencilerinden ilkokul 4. sınıf öğrencisi Masal Erünlü 'Dev Mektup Projesi' için şunları söyledi: "Rami Bilgi Evi öğrencisiyim. Arkadaşlarımla birlikte Belediye Başkanımız Deniz Köken'e desteklerinden dolayı teşekkür etmek istedik. Başkanımız Deniz Köken her zaman yanımızda oldu. Bilgi Evimizin tüm ihtiyaçlarını karşıladı. Okulumuzdan sonra en çok vakit geçirdiğimiz yer burası. Karne notlarımız da çok iyi geldi. Biz de böyle bir etkinlikle teşekkür etmek istedik." - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, İsmail Uysal, Deniz Köken, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:36 Kaynak: İHA
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