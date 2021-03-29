Rami Gıda Toptancıları Hali esnafı, Başakşehir'deki modern çarşıya taşınmaya hazırlanıyor - Son Dakika

Rami Gıda Toptancıları Hali esnafı, Başakşehir'deki modern çarşıya taşınmaya hazırlanıyor

29.03.2021 11:03
Rami Gıda Toptancıları Hali esnafı, Başakşehir'deki modern çarşıya taşınmaya hazırlanıyor, System.String[]

Rami Kışlası yanında 36 yıldan beri faaliyet gösteren Rami Gıda Toptancıları Hali esnafı, Başakşehir'de Şahintepe Mahallesi'nde inşa edilen İstanbul Gıda Toptancılar Çarşısı'na taşınmayı heyecanla bekliyor.

Rami Kışlası yanında 36 yıldan beri faaliyet gösteren Rami Gıda Toptancıları Hali esnafı, Başakşehir'de Şahintepe Mahallesi'nde inşa edilen İstanbul Gıda Toptancılar Çarşısı'na taşınmayı heyecanla bekliyor.

Eminönü Unkapanı'ndan 1985 yılında Rami'ye taşınan hal esnafı, 21 ve 42 metrekarelik dükkanlarda ticaret hayatını halen sürdürüyor. İstanbul Gıda Toptancılar Tüccarlar Derneği'nin (İGDOT) girişimiyle, Başakşehir Kayabaşı Batı Resneli Bölgesi'ndeki arsa bir süre önce satın alındı.

Bu arsada 2017'nin Ocak ayında ihalesi tamamlanan modern çarşının inşaatı aynı yılın kasımında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından başlatıldı. Yaklaşık 3,5 yılda tamamlanan çarşıda yer alan dükkanların anahtarları esnafa teslim edilmeye başlandı.

İGDOT Başkanı Mustafa Karlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 322 bin metrekarelik yeni çarşının 70 bin metrekaresinde üstü kapalı sokağın bulunduğunu söyledi.

Karlı, çarşıda 1138 bağımsız dükkan, 5 bin 770 metrekarelik umumi depo, 480 metrekarelik 2 restoran, 8 bankalık blok, yaklaşık 2 bin 600 araçlık otopark, 1200 kişilik cami, ticaret bloğu, tıp merkezi, büfeler, hizmet dükkanları ve idari binadan oluşan modern yerleşke inşa edildiğini belirtti.

Rami'deki mevcut toptancıların zor şartlarda ticaret yaptığını dile getiren Karlı, "1985 yılında Eminönü Unkapanı'ndan geçici olarak, iki yıllığına Rami'ye geldik. Binden fazla dükkan var ama sadece 200-300 dükkanın altyapısı mevcut. Diğer dükkanların altyapısı yok. Yeni çarşımız bütün sosyal donatılara sahip bir site olacak." dedi.

"İskan çıktıktan sonra taşınma sürecine başlayacağız"

Yeni çarşının yapımının bittiğini ifade eden Karlı, dükkan teslimatlarının 3 Nisan'a kadar devam edeceğini söyledi.

Karlı, nisan ayında çarşının iskanının çıkmasını beklediklerini dile getirerek, "İskan çıktıktan sonra taşınma sürecine başlayacağız. Yedinci ayın sonuna doğru taşınırız diye düşünüyorum." diye konuştu.

Avrupa'nın en lüks ve büyük kapalı çarşısının inşa edildiğini aktaran Karlı, şu bilgileri verdi:

"Çarşıda, 4 ana giriş kapımız mevcut. Sitenin tamamı 198 güvenlik kamerasıyla donatıldı. Ayrıca 5 bin 770 metrekarelik depomuz var. Burayı muhtemelen soğuk hava deposu olarak yaptıracağız. Çarşıda banka bloğu bulunacak. 8 bankaya özel yer yaptırdık. Çarşıda dükkanlar arasında bankalar olmayacak. Blok başlarındaki açık alanda farklı ebatlarda hizmet dükkanları var, oralarda büfe tarzı dükkanlar olacak."

Karlı, Rami'deki halde yolların 12 metre genişliğinde olduğunu, yeni halde ise bunun 27 metreye çıktığını ifade ederek, "Bu çarşıda, iki tır karşılıklı mal indirse üçüncü tır da yoldan geçebilir." dedi.

Yirmi sokaklı çarşıda dükkan sahiplerinin ticaret bloğunda ofis açabileceklerini anlatan Karlı, bloklardan birini tıp merkezi yapmak için ayırdıklarını sözlerine ekledi.

"Daha modern ve iyi şartlarda ticaret yapma imkanı bulacağız"

Esnaf Mehmet Yıldız ise 36 yıldır Rami Gıda Toptancıları Hali'nde bulunduğunu söyledi.

Mevcut hal ile taşınacakları arasında bazı farklar bulunduğunu ifade eden Yıldız, "Burada bizim suyumuz yoktu, kanalizasyonumuz yoktu, trafik sıkıntımız vardı. Taşınacağımız yerde yollar çok geniş olduğundan ve dükkanların üstünün kapalı olduğundan rahat edeceğimizi hissediyorum." dedi.

Halde dükkanı bulunan Halit Coşan ise Eminönü ile Unkapanı esnafı olarak uzun süre burada kaldıklarını belirtti.

Başakşehir'deki yeni çarşıya yakın zamanda taşınacaklarını ifade eden Coşan, "Daha modern ve iyi şartlarda ticaret yapma imkanı bulacağız. Burası geçici olarak 2 yıllığına yapıldığı için düzenli ve planlı inşa edilmedi. Yeni yerlerimiz daha düzenli, planlı, yolları daha geniş ve üstü kapalı yapıldı. Belki de dünyada eşi benzeri az olan bir çarşı oldu." şeklinde konuştu.

Başakşehir, İstanbul, Unkapanı, Eminönü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rami Gıda Toptancıları Hali esnafı, Başakşehir'deki modern çarşıya taşınmaya hazırlanıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bu kadarı da fazla! Myanmar'da yönetime el koyan ordu mensupları sivil halkın evlerine yabancı cisimler fırlatırken görüntülendi Bu kadarı da fazla! Myanmar'da yönetime el koyan ordu mensupları sivil halkın evlerine yabancı cisimler fırlatırken görüntülendi Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın taliplerine 30 milyon euro fiyat biçti Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın taliplerine 30 milyon euro fiyat biçti 62 yaşındaki Madonna kabak çiçeği gibi açıldı! İç çamaşırlı pozlarının her biri ayrı bomba 62 yaşındaki Madonna kabak çiçeği gibi açıldı! İç çamaşırlı pozlarının her biri ayrı bomba Kürşat Ayvatoğlu, siyasi isimlerle olan fotoğraflarını böyle savundu: Onlara yakın olursam daha güçlü görünürdüm Kürşat Ayvatoğlu, siyasi isimlerle olan fotoğraflarını böyle savundu: Onlara yakın olursam daha güçlü görünürdüm TOKİ 8 şehirde 1.365 konutu kurasız satışa sundu! Fiyatlar 114 bin, taksitler 557 liradan başlıyor TOKİ 8 şehirde 1.365 konutu kurasız satışa sundu! Fiyatlar 114 bin, taksitler 557 liradan başlıyor Dünya Sağlık Örgütü'nün Wuhan raporu ortaya çıktı: Virüs yarasalardan insanlara başka hayvanlar yoluyla bulaşmış olabilir Dünya Sağlık Örgütü'nün Wuhan raporu ortaya çıktı: Virüs yarasalardan insanlara başka hayvanlar yoluyla bulaşmış olabilir Kocanın tutkusu nedeniyle 8 yıllık yuva yıkıldı! İşin içinde başka kadınlar da var Kocanın tutkusu nedeniyle 8 yıllık yuva yıkıldı! İşin içinde başka kadınlar da var Süveyş Kanalı'nı tıkayan dev gemi 7. günde yüzdürüldü! Kurtarılma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı Süveyş Kanalı'nı tıkayan dev gemi 7. günde yüzdürüldü! Kurtarılma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
TFF A Milli Takım Sorumlusu Semih Soydan, F.Bahçe'nin 28 şampiyonluk için yaptığı başvurunun onaylanabileceğini söyledi TFF A Milli Takım Sorumlusu Semih Soydan, F.Bahçe'nin 28 şampiyonluk için yaptığı başvurunun onaylanabileceğini söyledi         
12:03
Ekonomide milyonları ilgilendiren son 2 gün! Ödeme ve başvurular 31 Mart'ta sona eriyor Ekonomide milyonları ilgilendiren son 2 gün! Ödeme ve başvurular 31 Mart'ta sona eriyor         
11:51
Yerli otomobilin şarj süresi düştü ve menzili arttı! Dolu bataryayla 500 kilometreden fazla yol alacak Yerli otomobilin şarj süresi düştü ve menzili arttı! Dolu bataryayla 500 kilometreden fazla yol alacak         
11:34
Anadolu kültürünün en önemli tanrıçalarından biri olan Kybele'ye adanmış bir mağara bulundu Anadolu kültürünün en önemli tanrıçalarından biri olan Kybele'ye adanmış bir mağara bulundu         
11:23
Kabine toplantısına saatler kala Reuters'a konuşan yetkili: Çok daha sert tedbirler görebiliriz Kabine toplantısına saatler kala Reuters'a konuşan yetkili: Çok daha sert tedbirler görebiliriz         
11:07
Tutukluluğu devam eden Melek İpek'ten kızlarına mektup: Özleyince elinizi kalbinize koyun, ben hep oradayım Tutukluluğu devam eden Melek İpek'ten kızlarına mektup: Özleyince elinizi kalbinize koyun, ben hep oradayım         
10:47
3 çocuk annesi, kendini ağaca asarak yaşamına son verdi 3 çocuk annesi, kendini ağaca asarak yaşamına son verdi         
10:33
Erzurum'da hayrete düşüren görüntü! Çoban köpeğinin kurtlarla dansı kamerada Erzurum'da hayrete düşüren görüntü! Çoban köpeğinin kurtlarla dansı kamerada         
09:50
700 yıllık Mihalgazi'nin kılıcı, Osmanlı'dan günümüze gelen en eski tarihi eser olarak biliniyor 700 yıllık Mihalgazi'nin kılıcı, Osmanlı'dan günümüze gelen en eski tarihi eser olarak biliniyor         
09:27
Photoshop'un dozunu kaçıran Seda Sayan'ın son fotoğrafını görenler tanıyamadı Photoshop'un dozunu kaçıran Seda Sayan'ın son fotoğrafını görenler tanıyamadı         
09:23
Hababam Sınıfı oyuncusu Fazıl Ender Uzun, hayatını kaybetti Hababam Sınıfı oyuncusu Fazıl Ender Uzun, hayatını kaybetti         
09:15
İki haftadır sırra kadem basan Özlem Zengin'den dikkat çeken paylaşım: Danışmanlarınıza selam söyleyin İki haftadır sırra kadem basan Özlem Zengin'den dikkat çeken paylaşım: Danışmanlarınıza selam söyleyin         
08:59
Kooperatif başkanı, lüks aracıyla gelip fakir fukaranın hakkı olan yardımı alıp gitti Kooperatif başkanı, lüks aracıyla gelip fakir fukaranın hakkı olan yardımı alıp gitti         
08:32
Kabine bugün toplanıyor! Büyükşehirlerde tam kapanma gibi Ramazan ayına özel çok sert tedbirler masada Kabine bugün toplanıyor! Büyükşehirlerde tam kapanma gibi Ramazan ayına özel çok sert tedbirler masada         
07:10
Dünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itiraf Dünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itiraf         
22:57
Vahşice katledilen Kadir Şeker'in kıskançlık cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı Vahşice katledilen Kadir Şeker'in kıskançlık cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı         
15:46
Bakan Soylu'ya Kürşat Ayvatoğlu ile olan fotoğrafı soruldu: GBT mi alacağız fotoğraf çektirmeden önce Bakan Soylu'ya Kürşat Ayvatoğlu ile olan fotoğrafı soruldu: GBT mi alacağız fotoğraf çektirmeden önce         
15:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2021 12:11:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rami Gıda Toptancıları Hali esnafı, Başakşehir'deki modern çarşıya taşınmaya hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei