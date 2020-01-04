Rami Kışlası'ndaki son durum havadan görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rami Kışlası'ndaki son durum havadan görüntülendi - Son Dakika

Rami Kışlası'ndaki son durum havadan görüntülendi

6 saat önce

Restorasyon çalışmaları tamamlandığında Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olacak Rami Kışlası'nda son durum havadan görüntülendi.

Rami Kışlası'ndaki son durum havadan görüntülendi, System.String[]

Restorasyon çalışmaları tamamlandığında Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olacak Rami Kışlası'nda son durum havadan görüntülendi.


Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olacak tarihi kışladaki çalışmalarda son durum havadan görüntülendi. Kışlanın restorasyon çalışmalarında büyük bir ilerleme kaydedilirken, kışlanın iç çevre düzenlemesi büyük bir bölümünün çalışmaları tamamlandı.


Sultan III. Mustafa devrinde yapılan İstanbul'daki tarihi Rami Kışlası 220 bin metrekarelik kullanım sahasıyla Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olacak. "Rami Kitap ve Kütüphanesi Vadisi" adını taşıyacak kütüphanenin ilk safhada yedi milyon kitaba ev sahipliği yapması planlanıyor. Rami Kitap ve Kültür Vadisi'nde "çocuk", "sanat" gibi tematik kütüphaneler de yer alacak. Müze, kütüphane, restoranlar, alışveriş mekanları ve 200 dönümlük peyzaj düzenlemesini içeren restorasyon çalışmaları tamamlandığında, 990 toptancı dükkanı, banka ve restoranlardan oluşan 120 ticari mekana ev sahipliği yapmış olacak. Ayrıca ziyaretçiler için 541 araçlık kapalı, 634 araçlık açık, 65 tır alanı olmak üzere toplam bin 240 araçlık otopark da yer alacak. - İSTANBUL

İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 09:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Genç oyuncu Berker Güven "Ölümü kabul ediyorum" paylaşımıyla korkuttu
Kahramanmaraş, kadın ayakkabısından yılda 400 milyon lira gelir sağlıyor MEB'den Türkiye'nin Otomobili'ne nitelikli iş gücü desteği! Lisesi açılacak Oyuncu Akın Akınözü, sevgilisiyle uçakta öpüşürken görüntülendi

Son Dakika Haberleri
15:30 Evlat nöbetindeki ailelerin "yağmur" önlemi - Son Dakika
15:29 "Tezkere ile oyunu bozduk, enerjide önemli oyuncu olacağız" - Son Dakika
15:25 Gümüşhane'de kar kalınlığı 14 santimetreye ulaştı - Son Dakika
15:25 Şehit asker Mahmut Mücahit Ülgen, mezarının başında dualarla anıldı - Son Dakika
15:23 Hekimhan Belediye Spor Kulübü Başkanlığa Mutlu seçildi - Son Dakika
15:04 Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika
11:29 Şehit Ömer Halisdemir'in anıtı başında yapılan saygısızlık sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2020 15:35:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rami Kışlası'ndaki son durum havadan görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]