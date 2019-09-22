Son Dakika Haberleri: Rami önce alkışlandı, sonra hata yaptı
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Rami önce alkışlandı, sonra hata yaptı

20 dakika önce

Jailson'un yerine Ankaragücü maçında forma giyen Adil Rami karşılaşma öncesinde tüm stat tarafından alkışlandı.

Rami önce alkışlandı, sonra hata yaptı, System.String[]

Jailson'un yerine Ankaragücü maçında forma giyen Adil Rami karşılaşma öncesinde tüm stat tarafından alkışlandı. Ancak Ankaragücü'nün golü, Rami'nin hatasıyla başladı.


Ankara ekibi 15. dakikada topu ağları yolladığı pozisyon öncesinde Zanka-Rami ikilisinin savunmadan çıkarken yaptığı toplam 3 hatadan faydalanamamıştı. Dördüncü hatada Orgill, Rami'nin hatası sonrası topla buluşturuldu ve Zanka da geride kalınca ağları sarstı.


Ersun Yanal, 46. dakikada Adil Rami'yi oyundan alırken yerine Jailson'un dahil etti.

Ankaragücü, Jailson, Ankara, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 01:25 
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