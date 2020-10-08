Rami oto pazarındaki dolu önlemi havadan fotoğraflandı - Son Dakika

İSTANBULLULAR, bugün yağması beklenen doluya karşı önlem alıyor. Eyüpsultan Rami'deki oto pazarında satıcılar da araçlarını doludan korumak amacıyla halı, muşamba ve hasır gibi malzemelerle otomobillerini örttü.

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden dolu yağışı ve sağanak uyarılarının ardından oto pazarlarında araç satıcıları tedbir aldı. Dolu yağışıyla araçlarının zarar görmemesi için halı, muşamba ve hasır gibi çeşitli malzemelerle korunan otomobiller havadan fotoğraflandı.