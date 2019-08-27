Rami sağlam çıktı, imzayı atıyor

Kronik sakat olmadığı belirlenince 33 yaşındaki serbest oyuncu statüsündeki Adil Rami'nin transferinin önünde herhangi bir engel kalmadı.



FENERBAHÇE'nin stoper için düşündüğü Adil Rami'nin transferi çok yüksek ihtimalle mutlu sonla bitecek. Son olarak Marsilya forması giyen ve şimdilerde serbest oyuncu statüsünde bulunan 33 yaşındaki Fas asıllı Fransız oyuncu, detaylı sağlık testlerinden geçmek üzere önceki gün İstanbul'a gelmişti. Yapılan incelemelerde Rami'nin herhangi bir ciddi ya da kronik sağlık sorunuyla karşı karşıya olmadığı belirlendi. Oyuncu ve menajeriyle son bir görüşme daha gerçekleştirildi.



Yanal'ın alternatifleri arttı



SARI lacivertli ekibin, Fransa'nın son dünya şampiyonu olan milli takım kadrosunda da yer alan Adil Rami'yle kısa süre içerisinde sözleşme imzalaması ve tecrübeli ismin takımla çalışmalarına başlaması bekleniyor. Rami'nin gelişiyle stoperde teknik direktör Yanal'ın; Zanka, Serdar Aziz, Sadık, Adil Rami, göbeğe de çekilebilen Jailson ve genç Okan Turp'tan oluşan bir rotasyonu oluşacak.