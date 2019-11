Ramil Guliyev'den anlamlı koşu

Kariyerinde ilk kez maraton koşacağını belirten Guliyev, "MS Platformu çok güzel bir proje hazırladı. Bu koşuda önemli olan MS hastalarına destek olmak ve onların yanında bulunmak. Amacımız MS hastaları için bağış toplamak. Bize destek olunursa çok mutlu oluruz" diye konuştu.



Atletizm kariyerinde yarın bir ilki yaşayacak olan milli atlet Ramil Guliyev, MS hastalarına destek olmak ve onların tedavisi için bağış toplamak üzere MS hastalarıyla birlikte maraton koşacak. Guliyev, 41'inci İstanbul Maratonu'na katılmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'dan geldiği İstanbul Havalimanı'nda, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.



İstanbul Maratonu'na katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Guliyev, "Maraton koşmak benim için bir ilk olacak. MS Platformu çok güzel bir proje hazırladı. Bu maratonda önemli olan MS hastalarına destek olmak ve onların yanında bulunmak. Amacımız MS hastaları için bağış toplamak. Bu tür yarışlar genelde keyifli geçer. İnşallah bizim için de keyifli bir yarış olur. Boğaz'ı hep araba ile geçtik ama burada koşarak geçeceğiz. Bu çok güzel bir şey. Herkesin bu maratona katılmasını istiyorum. Bize destek olunursa çok mutlu oluruz" ifadelerini kullandı.



"KÖTÜ KULVAR, BENİM KOŞMAMI ÇOK ETKİLEDİ"



Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 200 metrede 20.07'lik derecesiyle 5'inci olan Ramil Guliyev, şampiyonadaki performansını da değerlendirdi. Guliyev şunları söyledi:



"Her yarışa ne kadar hazır olsan da biraz şans olması lazım. Kötü kulvar, benim koşmamı çok etkiledi. Bu şampiyonaya hazırlanırken virüs kaptım ve hasta oldum. Onun için yüzde 100 performans gösteremedim. Sezon içerisinde gösterdiğim derece aslında madalyalık bir dereceydi. Sporda her şey olabilir. Hastalık, sakatlık gibi şeyler yaşanabilir. En iyi sporcuların bile bazen yarışlarda istediği dereceyi gösteremedikleri zamanlar oluyor. Dünyanın en hızlısı Usain Bolt da son yarışında üçüncü oldu. Yani sporda her şey olabilir. Ama inanıyorum ki olimpiyatlarda kendi performansımı yüzde 100'e getirebilirim."



"ŞANSSIZLIK OLDU BİZİM İÇİN"



Guliyev, 5'inci olduğu final yarışına 2'nci kulvardan girmesiyle ilgili soruya, "Biz bunun için itiraz ettik. Ama bize 'Seçmelerde bütün sporcuların hangi kulvarda koşacağını bilgisayar otomatik olarak ayarlıyor' dediler. Bence bu çok iyi bir sistem değil. Çünkü iyi derece ile geldim ve iyi kulvarda koşmam lazımdı. Ama her sene kurallar değişiyor. Bu yarışta da böyle bir şanssızlık oldu bizim için. Artık bunun için de hazır olmamız lazım" şeklinde yanıt verdi.



"HASTALIK BENİM İÇİN ÇOK KÖTÜ OLDU"



Hastalığının da performansını çok olumsuz etkilediğini vurgulayan Guliyev, "İlk yarışa Doha'da başladık, son yarışı Doha'da bitirdik. Sezon çok uzundu. İlk yarışta Doha'da virüs kaptığımda performansımı çok etkiledi. Hastalık benim için çok kötü oldu. Ondan sonra bir tedavi sürecim oldu ama yüzde 100'e ulaşamadım. Orada klimalar etkiledi. Ancak uzun bir tedavi gördüm ve şu an için bir sıkıntım kalmadı. Yavaş yavaş idmanlara başlıyoruz. Olimpiyatlarda inşallah yüzde 100 performans ile yarışacağız" diye konuştu.



"HEDEFİM OLİMPİYATLARDA ALTIN MADALYA KAZANMAK"



2020 Tokyo Olimpiyatları'nda hedefinin altın madalya olduğunu kaydeden başarılı atlet, hazırlıklara önümüzdeki haftadan itibaren Antalya'da başlayacağını belirtti. Guliyev, "Bizim bütün hazırlıklarımız Türkiye'de oluyor. Başka bir ülkeye belki gidebiliriz ama büyük ihtimal gitmeyeceğiz. Hazırlıklarımızı yaptıktan sonra olimpiyatlara katılacağız. Atletizm Federasyonu ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nden çok büyük destek görüyorum" ifadelerini kullandı.



Türk atletizmiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Guliyev, "Türk atletizmi bana göre çok doğru bir yönde gidiyor. Güzel bir destek var. Atletizm Federasyonu, atletizm için her şeyi yapıyor. Doğru yoldayız. Genç sporcular güzel başarılar elde ediyor. İnşallah 2024 ve 2028'de çok güzel dereceleri görürüz" dedi.