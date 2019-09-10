Son Dakika Haberleri: Ramil Guliyev'den birincilik
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Ramil Guliyev'den birincilik

1 saat önce

Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen Birleşik Devletler Avrupa İkili Atletizm müsabakalarında 200 metre yarışı yapıldı.

Ramil Guliyev'den birincilik, System.String[]

Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen Birleşik Devletler Avrupa İkili Atletizm müsabakalarında 200 metre yarışı yapıldı.


Avrupa ve dünya şampiyonu Fenerbahçeli milli atlet Ramil Guliyev, 200 metrede 20.16'lık dereceye imza atarak birinci oldu.

Ramil Guliyev, Belarus, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:45 
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