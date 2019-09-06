Ramil Guliyev'den Brüksel'de ikincilik
48 dakika önce
Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen sezonun son ayağında erkekler 200 metrede piste çıkan milli sporcu Ramil Guliyev, 19.74 koşan ABD'li Noah Lyles'ın arkasında 19.86'lık derecesi ile 2'nci sırada yarışı bitirdi.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen sezonun son ayağında erkekler 200 metrede piste çıkan milli sporcu Ramil Guliyev, 19.74 koşan ABD'li Noah Lyles'ın arkasında 19.86'lık derecesi ile 2'nci sırada yarışı bitirdi.
Dünya ve Avrupa şampiyonu Guliyev, sezonun kendi adına en iyi derecesini koştuğu yarışta Kanadalı Andre de Grasse da 19.87'lik derecesiyle 3'üncülüğü elde etti.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:00
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