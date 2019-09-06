Son Dakika Haberleri: Ramil guliyev'den elmas lig'de 2'ncilik
Son Dakika Spor Haber

Ramil guliyev'den elmas lig'de 2'ncilik

1 saat önce

Milli atlet Ramil Guliyev, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından düzenlenen Elmas Lig'in son ayağı olan Brüksel'de 200 metre yarışını 2'nci sırada bitirdi.

Ramil guliyev'den elmas lig'de 2'ncilik, System.String[]

Milli atlet Ramil Guliyev, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından düzenlenen Elmas Lig'in son ayağı olan Brüksel'de 200 metre yarışını 2'nci sırada bitirdi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen sezonun son ayağında erkekler 200 metrede piste çıkan milli sporcu Ramil Guliyev, 19.74 koşan ABD'li Noah Lyles'ın arkasında 19.86'lık derecesi ile 2'nci sırada yarışı bitirdi.

Dünya ve Avrupa şampiyonu Guliyev, sezonun kendi adına en iyi derecesini koştuğu yarışta Kanadalı Andre de Grasse da 19.87'lik derecesiyle 3'üncülüğü elde etti.

Ramil Guliyev, Değerli Taş, Brüksel, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kurtuluş Savaşı döneminin gizli kahramanları bu yıl da unutulmadı
Ramil Guliyev, Brüksel'de 2'nci oldu Ümit Milli Takımımız, İngiltere'ye 3-2 yenildi İspanya'ya giden Roberto Soldado: Düşük seviyeli bir ligden buraya geldim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 23:45:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ramil guliyev'den elmas lig'de 2'ncilik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]