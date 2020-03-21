Ramil Guliyev'den 'evde kal' mesajı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Ramil Guliyev'den 'evde kal' mesajı! - Son Dakika Spor

Ramil Guliyev'den 'evde kal' mesajı!

6 saat önce

Rekortmen milli atlet Ramil Guliyev, koronavirüs salgınıyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Ramil Guliyev'den 'evde kal' mesajı!, System.String[]

Rekortmen milli atlet Ramil Guliyev, koronavirüs salgınıyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.


29 yaşındaki sporcu, salgınla mücadele için kurallara uyulması gerektiğine vurgu yaparak, "Lütfen, virüsten dolayı birkaç kurala uymamız gerekiyor. İhtiyaç olmadan dışarı çıkmayınız. Dışarı çıkanlar lütfen maske takınız. Bu maskeler sadece sizi değil, etraftaki insanları virüse karşı koruma amacıyla kullanılıyor. Dışarıya çıktıktan sonra evinize dönünce ellerinizi muhakkak yıkayın. Diğer insanlarla temasa geçmeyiniz. Basit kurallara uyarsak, virüs dağılmaz" dedi.

Ramil Guliyev, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 02:14 

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