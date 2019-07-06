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Ramil Guliyev'den Lozan'da beşincilik

31 dakika önce

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından düzenlenen Elmas Lig'in sekizinci etabında milli sporcu Ramil Guliyev, erkekler 200 metrede beşinci oldu.

Ramil Guliyev'den Lozan'da beşincilik, System.String[]
Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından düzenlenen Elmas Lig'in sekizinci etabında milli sporcu Ramil Guliyev, erkekler 200 metrede beşinci oldu. 

İsviçre'nin Lozan kentinde gerçekleştirilen etapta erkekler 200 metrede yarışan Ramil Guliyev, 20.01'lik derecesiyle beşincilik elde etti. 

ABD'li atlet Noah Lyles'in 19.50 ile birinciliğe uzandığı yarışta, Ekvadorlu Alex Quinonez 19.87 ile ikinci, Kanadalı Andre de Grasse de 19.92 ile üçüncü oldu. 

Kadınlar cirit atmada piste çıkan milli atlet Eda Tuğsuz ise üç atışında da faul yaptı ve dereceye giremedi.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:07 
Atletizm Federasyonları Birliği, Ramil Guliyev, Lozan, Güncel
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