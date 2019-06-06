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Ramil Guliyev'den Roma'da dördüncülük

1 saat önce

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından düzenlenen Elmas Lig'in dördüncü etabında milli sporcu Ramil Guliyev, erkekler 200 metrede dördüncü oldu.

Ramil Guliyev'den Roma'da dördüncülük, System.String[]
Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından düzenlenen Elmas Lig'in dördüncü etabında milli sporcu Ramil Guliyev, erkekler 200 metrede dördüncü oldu.
İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen etapta erkekler 200 metrede yarışan Guliyev, 20.35'lik derecesiyle dördüncülük elde etti.
Katar'da birinci, İsveç'te ikinci olan Guliyev, İtalya'da elde ettiği dördüncülükle Elmas Lig elemelerindeki puanını 20'ye çıkardı ve finallere katılmak adına avantaj yakaladı.
ABD'li Michael Norman, 19.70 saniyeyle sezonun en iyi derecesini elde ederek yarışı birinci sırada bitirdi. Bir diğer ABD'li atlet Noah Lyles 19.72'lik zamanıyla ikinci, Ekvadorlu Alex Quinonez ise 20.17'lik süresiyle üçüncü sırayı aldı.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 10:48 Kaynak: AA
Değerli Taş, Roma, Ramil Guliyev, Spor
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