Ramil Guliyev, Diamond League'e hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Ramil Guliyev, Diamond League'e hazırlanıyor - Son Dakika Spor

Ramil Guliyev, Diamond League'e hazırlanıyor

6 saat önce

Milli atlet Ramil Guliyev, Diamond League ve Olimpiyat hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor.

Ramil Guliyev, Diamond League'e hazırlanıyor, System.String[]

Milli atlet Ramil Guliyev, Diamond League ve Olimpiyat hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Şampiyon koşucu, Beşiktaş'ın antrenman yaptığı sırada hazırlıklarını sürdürdü.


Dünya ve Avrupa Şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, Diamond League ve Olimpiyatlar için hazırlıklarını sürdürüyor. Antalya'da milli takım kampında yer alan Guliyev, bu sabah Beşiktaşlı futbolcularla yan yana çalıştı. Siyah-beyazlı takımın antrenmanı sırasında tartan piste çıkan Guliyev, milli takım hocaları eşliğinde antrenman yaptı ve daha sonra hazırlıklarını salonda sürdürdü. - ANTALYA

Ramil Guliyev, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 12:26 Kaynak: İHA
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