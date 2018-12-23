Ramil Guliyev Fenerbahçeli Futbolcuları Ziyaret Etti
3 saat önce
Dünya ve Avrupa şampiyonu atlet Ramil Guliyev, Fenerbahçeli futbolcuları ziyaret etti.
Dünya ve Avrupa
şampiyonu atlet Ramil Guliyev
, Fenerbahçeli futbolcuları ziyaret etti. Dünya ve Avrupa şampiyonu atlet Ramil Guliyev, Antalya
'da Fenerbahçe'nin kaldığı oteli ziyaret etti. Yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş, İlker Dinçay ve Selahattin Baki ile idari menajer Volkan Ballı
ve futbolcularla bir araya gelen Ramil Guliyev, Antalyaspor
karşılaşması öncesi futbolculara başarılar diledi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 09:16 Kaynak: İHA
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