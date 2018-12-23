Son Dakika Haberleri: Ramil Guliyev Fenerbahçeli Futbolcuları Ziyaret Etti

Ramil Guliyev Fenerbahçeli Futbolcuları Ziyaret Etti

3 saat önce

Dünya ve Avrupa şampiyonu atlet Ramil Guliyev, Fenerbahçeli futbolcuları ziyaret etti.

Ramil Guliyev Fenerbahçeli Futbolcuları Ziyaret Etti, System.String[]
Dünya ve Avrupa şampiyonu atlet Ramil Guliyev, Fenerbahçeli futbolcuları ziyaret etti. Dünya ve Avrupa şampiyonu atlet Ramil Guliyev, Antalya'da Fenerbahçe'nin kaldığı oteli ziyaret etti. Yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş, İlker Dinçay ve Selahattin Baki ile idari menajer Volkan Ballı ve futbolcularla bir araya gelen Ramil Guliyev, Antalyaspor karşılaşması öncesi futbolculara başarılar diledi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 09:16 Kaynak: İHA

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