Ramil Guliyev, Fenerbahçeli Futbolcuları Ziyaret Etti
1 saat önce
Fenerbahçe'nin dünya ve Avrupa şampiyonu atleti Ramil Guliyev, sarı-lacivertli futbol takımının Antalya'da kaldığı oteli ziyaret etti.
Fenerbahçe
'nin dünya ve Avrupa
şampiyonu atleti Ramil Guliyev
, sarı-lacivertli futbol takımının Antalya
'da kaldığı oteli ziyaret etti.
Çalışmalarını antalya'da sürdüren sarı-lacivertli milli atlet Ramil Guliyev, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Kemal Danabaş, İlker Dinçay ve Selahattin Baki, İdari Menajer Volkan Ballı
ve futbolcularla bir araya geldi. Guliyev, Antalyaspor
karşılaşması için başarılar diledi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:57 Kaynak: DHA
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