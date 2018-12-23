Son Dakika Haberleri: Ramil Guliyev, Fenerbahçeli Futbolcuları Ziyaret Etti

Ramil Guliyev, Fenerbahçeli Futbolcuları Ziyaret Etti

1 saat önce

Fenerbahçe'nin dünya ve Avrupa şampiyonu atleti Ramil Guliyev, sarı-lacivertli futbol takımının Antalya'da kaldığı oteli ziyaret etti.

Ramil Guliyev, Fenerbahçeli Futbolcuları Ziyaret Etti, System.String[]


Fenerbahçe'nin dünya ve Avrupa şampiyonu atleti Ramil Guliyev, sarı-lacivertli futbol takımının Antalya'da kaldığı oteli ziyaret etti.

Çalışmalarını antalya'da sürdüren sarı-lacivertli milli atlet Ramil Guliyev, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Kemal Danabaş, İlker Dinçay ve Selahattin Baki, İdari Menajer Volkan Ballı ve futbolcularla bir araya geldi. Guliyev, Antalyaspor karşılaşması için başarılar diledi.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:57 Kaynak: DHA

Futbol, Fenerbahçe, Antalya, Ramil Guliyev, Spor
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