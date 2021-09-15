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SPOR Ramil Guliyev: Olimpiyatta elimden geleni yaptım - Son Dakika

SPOR Ramil Guliyev: Olimpiyatta elimden geleni yaptım

15.09.2021 10:47

Ramil Guliyev: Olimpiyatta elimden geleni yaptımVIDEO YOKMustafa KÖPRÜLÜ - Ahmet Turhan ALTAY / İZMİR, (DHA)Ülkemize Londra'da 2017 Dünya Şampiyonası'nda 200 metrede ilk altın madalyayı kazandıran, Berlin'de 2018 Avrupa Şampiyonası'nda yine 200 metrede 19.

Ramil Guliyev: Olimpiyatta elimden geleni yaptım

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Mustafa KÖPRÜLÜ - Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR, (DHA)

Ülkemize Londra'da 2017 Dünya Şampiyonası'nda 200 metrede ilk altın madalyayı kazandıran, Berlin'de 2018 Avrupa Şampiyonası'nda yine 200 metrede 19.76'lık derecesiyle altın madalya kazanarak şampiyona ve Türkiye rekoru kıran milli atlet Ramil Guliyev, dereceye giremediği Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda elinden geleni yaptığını söyledi. Tokyo'da 200 metre yarı finalinde 6'ncı olarak elenen Azerbaycan kökenli milli sprinter, "Olimpiyat istediğimiz gibi olmadı. Olimpiyatlarda aslında madalya için yarıştık ama sağlıkta bir problem olduğu için istediğimiz gibi olmadı" dedi.

"Her şey elimizde değil. Elimizde her şey olsaydı en iyisini yapardık orada" diyen Ramil Guliyev, "Her şey bize bağlı olmadığı için olmadı. Ben elimden geleni yaptım. İdmanlarda mesela hiçbir kesme ya da kaytarma gibi bir şey yapmadım. Yüzde 100 çalıştım. Elimden geleni yaptım. Artık Allah'ın elinde ne kısmetse o oluyor. İnanıyorum ki diğer yarışlarda daha iyi derece yaparız. Seneye hem Avrupa Şampiyonası hem Dünya Şampiyonası, Akdeniz Oyunları, İslam Oyunları, hem de Fenerbahçe ile Süper Lig yarışları var. Çok yarışlar var. İnanıyorum en iyisini orada yaparız" şeklinde konuştu.

"SÜPER LİG'DE HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

İzmir Atatürk Stadı'nda düzenlenen Turkcell Atletizm Süper Ligi final müsabakalarının ilk gününde 100 metrede Enka Spor Kulübü adına yarışan Jak Ali Harvey'in ardından ikinci sırayı alan Fenerbahçeli Milli Atlet Ramil Guliyev, "Dereceyi bilmiyorum ama yarış güzel geçti. Jak bu sezonun en iyisini koştu. Ben de çok yakın bir yerdeydim. Sezonun son yarışları. Bir yarış daha var bitiyor diyebiliriz. Sezon çok uzun oldu. Mayısta başladı. Artık dünyada her yerde yarışlar bitti diyebiliriz. Güzel mücadele oldu. Bir hafta önce ilk kademede ben geçtim, şimdi Jak geçti. 200 metrede yarın bir daha yarışacağız. Umarım güzel yarış olur. İnanıyorum ki kazanacağım, elimden geleni yapıyorum. En yüksek puanı takıma getirmeye çalışıyorum. İnşallah kazanırız ve bu sene şampiyon oluruz" yorumu yaptı.

SPOR Ramil Guliyev: Olimpiyatta elimden geleni yaptım
SPOR Ramil Guliyev: Olimpiyatta elimden geleni yaptım
SPOR Ramil Guliyev: Olimpiyatta elimden geleni yaptım
SPOR Ramil Guliyev: Olimpiyatta elimden geleni yaptım
SPOR Ramil Guliyev: Olimpiyatta elimden geleni yaptım
SPOR Ramil Guliyev: Olimpiyatta elimden geleni yaptım
SPOR Ramil Guliyev: Olimpiyatta elimden geleni yaptım
SPOR Ramil Guliyev: Olimpiyatta elimden geleni yaptım
SPOR Ramil Guliyev: Olimpiyatta elimden geleni yaptım

Dünya Şampiyonası, Ramil Guliyev, Londra, Berlin, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Ramil Guliyev: Olimpiyatta elimden geleni yaptım - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Ramil Guliyev: Olimpiyatta elimden geleni yaptım - Son Dakika
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