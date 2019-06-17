Son Dakika Haberleri: Ramil Guliyev Rabat'ta ikinci oldu
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Ramil Guliyev Rabat'ta ikinci oldu

1 saat önce

Bu yıl Elmas Lig'de 200 metre sezon lideri olan Ramil Guliyev, Fas'ın başkenti Rabat'taki yarışmada 20.28 koşarak ikinci oldu.

Ramil Guliyev Rabat'ta ikinci oldu, System.String[]

Bu yıl Elmas Lig'de 200 metre sezon lideri olan Ramil Guliyev, Fas'ın başkenti Rabat'taki yarışmada 20.28 koşarak ikinci oldu. 
Milli atlet Ramil Guliyev, en iyilerin yarıştığı Elmas Lig'de mücadelesini sürdürüyor. Dünya ve Avrupa şampiyonu 29 yaşındaki atlet, Rabat'taki Diamond Lig müsabakasında 200 metrede 20.28 koşarak sezon liderliğini sürdürdü. Yarışı 20.19 ile Kanadalı Andre de Grasse kazanırken, Ramil ikinciliği elde etti.
Altı yarışmadan oluşan 200 metre Elmas Yarışı sıralamasında ilk dört mücadele sonrasında Ramil Guliyev 27 puanla liderlikte bulunurken, Alex Qinonez 24 puanla milli yıldızı takip ediyor.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:22 Kaynak: DHA
Fas, Değerli Taş, Ramil Guliyev, Spor
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