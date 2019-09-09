Son Dakika Haberleri: Ramil Guliyev ve Necati Er Avrupa forması giyecek
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Ramil Guliyev ve Necati Er Avrupa forması giyecek

1 saat önce

Milli atletler Ramil Guliyev ve Necati Er, Avrupa karmasıyla ABD'ye karşı yarışacak.

Ramil Guliyev ve Necati Er Avrupa forması giyecek, System.String[]

Milli atletler Ramil Guliyev ve Necati Er, Avrupa karmasıyla ABD'ye karşı yarışacak.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Belarus'un başkenti Minsk'te bugün başlayacak organizasyonda Ramil Guliyev ve Necati Er, Avrupa karması formasıyla mücadele edecek.

Ülkeler arasında yapılan atletizm maçlarının yeniden canlandırılmasına yönelik proje kapsamında ABD-Avrupa yarışması gerçekleştirilecek.

Bu yıl Avrupa Oyunları'nın düzenlendiği Dinamo Stadı'ndaki mücadelede Avrupa ve ABD takımlarında her branşta dörder isim yarışacak. Erkekler ve kadınlarda 19'ar branşta yarışmaların yapılacağı ABD-Avrupa maçında, birincilere 7 bin avro, sekizincilere ise 500'er avro olmak üzere çeşitli miktarlarda para ödülü de dağıtılacak.

Yarışmalarda dünya şampiyonu Ramil Guliyev 200 metrede, Avrupa 23 yaş altı şampiyonu Necati Er ise üç adım atlamada Avrupa formasıyla piste çıkacak. Aynı zamanda organizasyonun tanıtım elçisi olan Ramil Guliyev ile 200 metrede Avrupa'yı Richard Kilty (Britanya), Marcus Lawler (İrlanda) ve Eseosa Desalu (İtalya) temsil edecek.

Necati Er ise üç adım atlamada Benjamin Williams (Britanya), Nazım Babayev (Azerbaycan) ve Jean-Marc Pontvianne (Fransa) ile birlikte Avrupa forması giyecek.

Müsabakalar bu akşam TSİ 19.00'da başlayacak. İki milli atletin yarışması da yarın gerçekleştirilecek.

Amerika Birleşik Devletleri, Ramil Guliyev, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:40 Kaynak: AA
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