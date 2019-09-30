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Ramil Guliyev yarı finalde

1 dakika önce

17. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metre elemelerinde mücadele eden milli sporcu Ramil Guliyev, yarı finale yükseldi.

Ramil Guliyev yarı finalde, System.String[]

17. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metre elemelerinde mücadele eden milli sporcu Ramil Guliyev, yarı finale yükseldi.


Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde erkekler 200 metre elemelerinde piste çıkan Ramil Guliyev, 20.27'lik derecesiyle serisinde 2. olarak yarı finale kaldı.


Erkekler 200 metrede son dünya şampiyonu Ramil Guliyev saat 20.50'de yarı finalde koşacak.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:11 
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