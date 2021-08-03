Ramil Guliyev, yarı finale çıktı

Rio 2016 Olimpiyatları'nda 8'inci olan milli atlet Ramil Guliyev, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda piste çıktı. 200 metre elemelerinde 3'üncü seride 6'ncı kulvarda yarışan Guliyev, 20.54 koşarak yarı finale kaldı.

Londra'da düzenlenen 2017 Dünya Şampiyonası'nda Guliyev, 200 metre final yarışında 20,09'luk derecesiyle altın madalya kazanarak Türkiye'ye bu alanda ilk altın madalyayı getirmişti. Türkiye rekortmeni, Avrupa ve dünya şampiyonu Ramil Guliyev, Tokyo'da 200 metre elemelerinde piste çıktı. Çıkışta yavaş kalan Ramil Guliyev, son 50 metredeki atağıyla 20.54 koşarak serisinde 2'nci olarak yarı finale kaldı. Milli atlet TSİ 14.50'de yarı finalde piste çıkacak.