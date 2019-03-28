Son Dakika Haberleri: Rammstein' Bu Kez Çok Kızdırdı

Rammstein' Bu Kez Çok Kızdırdı

19 dakika önce

GRUBUN 4 üyesinin nazi dönemi toplama kamplarında idamını bekleyen mahkümların giysileri ve boğazlarında ilmek takılı karanlık, renksiz görüntüleri, kamuoyunda tartışma yarattı.

Rammstein' Bu Kez Çok Kızdırdı, System.String[]
GRUBUN 4 üyesinin nazi dönemi toplama kamplarında idamını bekleyen mahkümların giysileri ve boğazlarında ilmek takılı karanlık, renksiz görüntüleri, kamuoyunda tartışma yarattı. Grubun gitaristi Paul Landers'in göğsünde nazilerin, Yahudilerin tanınması için kullandığı altın renkli Davut Yıldızı büyük tepkilere yol açtı. Videonun sonunda 'Deutschland' (Almanya) yazısı ve Roma rakamıyla XXVIII.III.MMXIX yazısının sırrı ise çözülemedi. Almanya yazısının albümün adı olabileceği, Roma rakamıyla yazılan 28.3.2019 tarihinin de albümün bugün piyasaya sürüleceği tahminleri yapıldı. Youtube'da milyonlarca kez izlenen video için Facebook'ta binlerce yorum yapıldı.

'AHLAKSIZ VE İTİCİ'

Yahudi cemaati yetkilileri video klibe sert tepki gösterdi. Video klibin sınırı aştığını belirten Yahudi cemaati eski başkanı Charlotte Knobloch, "Rammstein grubunun öldürülen milyonlarca insanın acısını eğlendirici reklam amaçlı kullanması ahlaksız ve itici" dedi.

Hükümetin Antisemitizm Sorumlusu Felix Klein, "Rammstein grubunun toplama kamplarında ölüme mahküm insanları sahnelemesi, kırmızı çizginin aşılmasıdır. Eğer bu film yeni albümün satışını teşvik amaçlı yapıldıysa, bunu sanat özgürlüğünün densiz biçimde kullanılması olarak görüyorum" dedi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:17 

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