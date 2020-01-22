Ramo'nun 3. bölüm fragmanına damga vuran sahne: Katilsin sen - Son Dakika
Son Dakika Magazin Ramo'nun 3. bölüm fragmanına damga vuran sahne: Katilsin sen - Son Dakika Magazin

Ramo'nun 3. bölüm fragmanına damga vuran sahne: Katilsin sen

18 dakika önce

Show TV ekranlarının merakla takip edilen dizisi Ramo'nun 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Ramo'yu bulmak için harekete geçen halası Fidan, Yavuz'la buluşur ve masanın altından silahı doğrultarak "Ramo nerede?" diye sorar. Sibel'in Ramo'ya yönelik "Katilsin sen katil" sözleri ise yeni bölüme damga vuracak.

Ramo'nun 3. bölüm fragmanına damga vuran sahne: Katilsin sen, System.String[]

Show TV'de yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen Ramo dizisinin merakla beklenen 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Ramo'yu bulmak için harekete geçen halası Fidan, Menderes'in adamı Yavuz'la buluşur. Yavuz'a masanın altından silah doğrultan Fidan, "Ramo nerede? Ona ne yaptınız" diye sorar.

"KATİLSİN SEN KATİL"

Fragmanın sonunda Ramo ile Sibel arasındaki sahne dikkat çekiyor. Sibel'in, "Katilsin sen katil" sözleri ise yeni bölüme damga vuracak.

RAMO 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo, can dostu Boz'u kurtarmış, Cengiz'i vurmuştur. Gözünü karartıp her şeyi riske atan Ramo, Boz'la beraber eve döner.

Haberi çoktan almış olan aile üyeleri öfkelidir. Ramo'nun meclisin kararını hiçe sayıp, başına buyruk davranması, bütün ailenin yok edilme fermanının da imzalanmasıdır. Her ne kadar aile üyeleri ona sırt çevirmiş görünse de, Fidan ve Fatoş Ramo'nun yanında durur. Öte yandan Cengiz'in ölümü öğrenen Yıldırım ailesinin evine ateş düşer. Neslihan ve Halef karşılık verme planları yaparken duygularına yenilen Sibel, Ramo'dan hesap sormaya gider. Sibel, elindeki silahı Ramo'ya doğrultur ve babasının intikamını alacağını söyler. İkili hesaplaşır. Ramo'nun Cengiz'i öldürmesiyle beraber Adana'da işler karışacak, Ramo bu hamlesinin bedelini hiç ummadığı bir şekilde ödeyecektir.

Menderes, TV, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:28 
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