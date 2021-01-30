Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç diziye veda mı ediyor?

Başrollerini Murat Yıldırım, Esra Bilgiç ve İlker Aksum'un paylaştığı Show TV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Ramo'nun merakla beklenen 30'uncu bölümü 29 Ocak Cuma akşamı ekranlara geldi.

BİR ANDA SALDIRIYA UĞRADI

Her bölümüyle izleyicisini ekran başlına kilitleyen Ramo'nun yeni bölümünde heyecan yine doruktaydı. Sibel'den habersiz bir şekilde düğün hazırlığı yapan ve Sibel'e sürpriz yapan Ramo, Cabbar saldırıya uğradığı için düğünü bırakıp Cabbar'ın yanına gitmek zorunda kalır.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BELLİ OLACAK

Cabbar'ın yanından ayrılıp tekrar düğüne gelen Ramo gördüğü manzara karşısında şoke olur. Serdengeçenler Ramo'nun düğününe saldırmıştır. Ramo, Sibel'i karnından vurulmuş şekilde yerde bulur. Sibel karakterini canlandıran Esra Bilgiç'in diziye veda edip etmeyeceği yeni bölümde ortaya çıkacak.