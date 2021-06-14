Ramos, Real Madrid'in teklifini reddetti! Adım adım Galatasaray'a geliyor

Real Madrid ile Sergio Ramos arasında sonu gelmeyen bir sözleşme yenileme süreci yaşanıyor. İspanyol ekip kaptana, son olarak 1 yıllık sözleşme ve 6 milyon euro teklif etti. 34 yaşındaki yıldız oyuncu, eğer 3 yıllık sözleşme olursa 6 milyon euro'ya oynamak istediğini söyledi. Madrid ekibi kesinlikle bu öneriyi kabul etme taraftarı değil. Ramos da kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor.

"GALATASARAY ÇOK İSTİYOR"

Başarılı futbolcuyu, Sevilla'nın transfer etmek istediği belirtilirken karşısında güçlü bir rakip olduğu da dile getirildi. Programda, "Galatasaray bir süredir Sergio Ramos'u Türkiye topraklarına götürmek istiyor ve futbolcu bu ilgiden memnun" denildi.