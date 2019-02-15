Son Dakika Haberleri: Ramos'un "Olay" Hareketi Ortaya Çıktı

Ramos'un "Olay" Hareketi Ortaya Çıktı

49 dakika önce

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile karşı karşıya geldiği ve 2-1 kazandığı maçta Sergio Ramos'un hareketleri olay yarattı.

Ramos'un
Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile karşı karşıya geldiği ve 2-1 kazandığı maçta Sergio Ramos'un hareketleri olay yarattı.

Asensio'nun golüyle 2-1 öne geçmelerinin ardından kulübeye doğru döndüğü görülen Sergio Ramos, kart işareti yaparak "Kart göreyim mi?" şeklinde bir ifade kullanıyor.

Bunun ardından Ramos, birkaç dakika içinde sarı kart görerek rövanşta cezalu duruma düşüyor.

"BİLEREK GÖRMEDİM"

Karşılaşma sonrasında açıklamalarda buunan Ramos, "Bilerek görmedim dersem yalan söylemiş gibi olurum ancak daha geçilmiş bir tur yok. Rakibi küçümsemiyorum ancak bazen böyle kararlar almak zorundasın dedi.

Ardından sosyal medyadan da paylaşım yapan İspanyol oyuncu, ilk ifadelerinin tersine konuşurken; "Kart için kendimi zorlamadım, daha önce Roma maçında da böyle bir olay olmuştu ve orada da zorlamamıştım. Kart gördüğüm için üzgünüm" ifadelerini kullandı.

UEFA CEZA VEREBİLİR

Sarı kart nedeniyle cezalı olacak olan Sergio Ramos, soruşturma başlatan UEFA'nın kartı bilerek gördüğünü tespit etmesi durumunda takımını daha fazla yalnız bırakabilir.

2013 yılında Galatasaray'ı 3-0 yendikleri karşılaşmada da Ramos bilerek sarı kart görmüş ve UEFA'dan 2 maç men cezası almıştı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:40 

Real Madrid, Sergio Ramos, Güncel
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