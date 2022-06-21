Rampa aşağı park edilen kamyon önündeki otomobili uçuruma doğru sürükledi

Otomobilden çıkabilen sürücü şans eseri kazayı kırıklarla atlattı

Kamyon ve otomobil ağaç kökleri sayesinde uçuruma düşmekten kurtuldu

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir orman işçisinin dinlenmek için park ettiği kamyon, kendiliğinden hareket ederek önünde bulunan otomobille birlikte uçurumdan aşağı yuvarlandı.

Kaza, Gebece Mahallesi Kapıkaya deresi mevkiinde meydana geldi. Yangın bölgesinde orman kesim işçisi olarak çalışan Fikri Tıraşoğlu, 07 L 2099 plakalı kamyonu rampa aşağı park ederek içinde dinlenmeye başladı. Kısa bir süre sonra kamyon rampa aşağı hareket ederek, önünde park halinde bulunan 32 DE 264 plakalı otomobili önüne katıp, uçuruma yuvarlandı. Kamyon, 70-80 metre aşağıda kesilmiş ağaç köklerine takılmak suretiyle durabildi. Otomobilde uyumakta olan ve aşağıya yuvarlanma sırasında otomobilden dışarı fırlayan Bayram Özkan, kazayı ayağındaki kırıklarla atlattı. Özkan, 112 Acil Sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

200 metrelik uçuruma düşmekten ağaç kökleri sayesinde kurtuldu

Kamyon ve önüne kattığı otomobil, 200 metrelik kayalıklardan oluşan uçuruma düşmekten büyük şans eseri ağaç kökleri sayesinde kurtulurken, aşağıya uçması durumunda araçların parçalarının bile bulunamayacağı bildirildi.