Rampada arıza yapan kamyonunu şarampole düşürerek muhtemel bir faciayı önledi - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde rampa çıkarken arızalanan kamyon geri kaçması üzerine sürücü, manevra yaparak aracını şarampole vurdu. Sürücünün bu hareketi muhtemel bir faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre, Hasan Fehmi Boztepe Caddesinden, Kasaplar istikametine seyir halindeki Fatih Toprak'ın kullandığı 07 ASF 185 plakalı kamyon, rampadan çıkarken, bir anda durup geri geri gitmeye başladı. Kamyonunun ana caddeye inerek başka araçlara zarar vermemesi için direksiyonu kıran Toprak, aracını şarampole çarparak durdurabildi.

Kamyonun deposunda mazotun az olması nedeniyle rampaya tırmandığı sırada hava yaptığı, bundan dolayı da geri geri gitmeye başladığı belirlendi. Kamyon depoya mazot konulmasının ardından uzun uğraşlar sonucu çalıştırılarak bulunduğu yerden çıkarıldı.

"Bizi uğraştırdı"

Kamyonunun uzun çabalar sonucunda çalıştırarak evinin önüne götüren Fatih Toprak "Gördüğünüz gibi kamyoncunun son hali bu. Mazot alamayınca kamyon rampada hava yaptı ve bizi uzun süre uğraştırdı. Diyecek bir şey bulamıyorum" dedi. - ANTALYA