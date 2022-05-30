RAMPADA GERİ KAYAN ÇÖP KAMYONU DEVRİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

RAMPADA GERİ KAYAN ÇÖP KAMYONU DEVRİLDİ

30.05.2022 02:55
RAMPADA GERİ KAYAN ÇÖP KAMYONU DEVRİLDİ

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde rampa çıkarken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği çöp kamyonu geriye doğru kaydıktan sonra devrildi.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde rampa çıkarken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği çöp kamyonu geriye doğru kaydıktan sonra devrildi. Sürücü ve aracın arkasında bulunan iki işçi kazadan yara almadan kurtuldu.

Olay saat 23.00 sıralarında Barış Mahallesi 1850 Sokak üzerinde meydana geldi. Gebze Belediyesi'ne ait Z.M.Ö. yönetimindeki 34 BAH 511 plakalı çöp kamyonu rampa çıkarken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu geriye doğru kaymaya başladı. Bu sırada aracın arkasında görevli iki temizlik personeli araçtan atladı. Çöp kamyonu, bir süre kontrolsüz şekilde geriye gittikten sonra devrildi. Sürücü ve aracın arkasında çalışan iki işçi kazadan yara almadan kurtuldu.


RAMPADA GERİ KAYAN ÇÖP KAMYONU DEVRİLDİ
RAMPADA GERİ KAYAN ÇÖP KAMYONU DEVRİLDİ
RAMPADA GERİ KAYAN ÇÖP KAMYONU DEVRİLDİ
RAMPADA GERİ KAYAN ÇÖP KAMYONU DEVRİLDİ
YORUMLAR
500
Yokuşta geriye kayan çöp kamyonu devrildi Yokuşta geriye kayan çöp kamyonu devrildi TEM'de bariyerlere çarpan hafriyat yüklü kamyon devrildi TEM'de bariyerlere çarpan hafriyat yüklü kamyon devrildi
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel RAMPADA GERİ KAYAN ÇÖP KAMYONU DEVRİLDİ - Son Dakika


Son Dakika
21:10 Ve beklenen oldu: Vaka sayıları üç gün üst üste binin altına düştü, toplu taşımalardaki maske zorunluluğu kalktı
21:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması esnasında çocuklar sahneye fırlayıp selfie çektirmek istediler
21:06 İngiltere futbolunun efsane takımı Nottingham Forest 23 yıl sonra Premier Lig'e geri döndü
20:35 Anadolu Efes-Galatasaray Nef maçına giden Galatasaray Başkanı Burak Elmas salonu terk etti!
20:31 Mehmetçik'ten teröriste geçit yok! Barış Pınarı Ve Zeytin Dalı'da saldırıya hazırlanan 15 terörist etkisiz hale getirildi
20:03 Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon açıklaması: Suriye'de teröristlerin kökünü kazıyana kadar devam edeceğiz
20:02 Erzurumspor'u eleyen İstanbulspor finale yükseldi! Süper Lig'e çıkmak için Bandırmaspor ile karşılaşacaklar
19:59 İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü kutlamalarına 560 bin kişi katıldı
19:28 Schumacher ölümden döndü! İkiye bölünen araçtan yürüyerek çıktı
18:55 Merih Demiral'dan Cristiano Ronaldo anısı: Ballon d'Or kazandığı ve ağladığı anların fotoğrafını çekmiştim, görünce şok oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 03:21:31. #1.11#
SON DAKİKA: RAMPADA GERİ KAYAN ÇÖP KAMYONU DEVRİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement