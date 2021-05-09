Arnavutköy'de üzerine doğru gelen otomobilden son anda kaçtı: O anlar kamerada - Son Dakika

Arnavutköy'de üzerine doğru gelen otomobilden son anda kaçtı: O anlar kamerada

09.05.2021 10:29

Arnavutköy'de üzerine doğru gelen otomobilden son anda kaçtı: O anlar kamerada Rampadan kayan otomobili son anda fark ederek kaçan kişi, aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu Arnavutköy'de bilinmeyen bir nedenle rampadan aşağıya kayan otomobili son anda fark eden kişi, aracın altında...

Arnavutköy'de üzerine doğru gelen otomobilden son anda kaçtı: O anlar kamerada

Rampadan kayan otomobili son anda fark ederek kaçan kişi, aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

İSTANBUL - Arnavutköy'de bilinmeyen bir nedenle rampadan aşağıya kayan otomobili son anda fark eden kişi, aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Otomobil ortalığı birbirine katarken, şahsın kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün öğlen saatlerinde Arnavutköy İslambey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bağcılar'da yaşayan Sedat Özeren bir iş için Arnavutköy'e geldi. Aracını dik yokuşa park ettikten sonra işine koyulan şoför, bir süre sonra aracının yerinde olmadığını fark etti. Bilinmeyen bir nedenle dik yokuştan kayan otomobil, önce başka otomobile ve dükkana daha sonra ise bir fabrika duvarına çarparak durabildi.

Son anda aracı park edip koşarak kaçtı

Rampa aşağı doğru hızla geri bir şekilde otomobil kaçarken, yolda bulunan bir kişi aracın üzerine doğru geldiğini görünce koşarak olay yerinden kaçtı. Şahsın kaçmasının ardından saniyeler içerisinde yola fırlayan otomobil fabrikanın duvarına çarparak durdu. O anlar anbean güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken kaza esnasında bir kişinin ise son anda aracın altında kalmaktan kurtulduğu görüldü.

Fren mi boşaldı komplomu var anlayamadık

Otomobil sürücüsü Sedat Özeren, "Biz aracımızı aldık yukarıya park ettik, önce direğe çarptı sonra bir dobloya çarptı, araba yukarıda pert olmuş durumda anlayamadık. Araba şuanda yeni servisten çıktı neden böyle olduğunu anlayamadık ama gereken testlerini yaptıracağız. Fren mi boşaldı yoksa mahalleden biri bize komplomu kurdu ne yaptı bilmiyorum. Biz evdeydik bir baktık ki bağırtı çığırtı araba burada" şeklinde konuştu.

30 dakika sonra buraya geldiler hemen el frenini çektiler

Sürücüsüz otomobilin çarpması sonucunda aracı hasar gören Yılmaz Bostancı, "Şu yukarıdan bir araba geldi 100 kilometre veya 150 kilometre hızla geliyormuş gibi hissettik biz. Geldi orda kasise vurdu daha sonra geri geri bizim arabamıza vurdu ve aşağıya gitti. Arabanın içerisinde hiç kimse yoktu bomboştu içi. Sahipleri yarım saat sonra falan geldi, gelir gelmez hemen arabanın kapısını açıp el frenini çekti. İfadelerini kullandı.

Arnavutköy'de üzerine doğru gelen otomobilden son anda kaçtı: O anlar kamerada
Arnavutköy'de üzerine doğru gelen otomobilden son anda kaçtı: O anlar kamerada
Arnavutköy'de üzerine doğru gelen otomobilden son anda kaçtı: O anlar kamerada
Arnavutköy'de üzerine doğru gelen otomobilden son anda kaçtı: O anlar kamerada
Arnavutköy'de üzerine doğru gelen otomobilden son anda kaçtı: O anlar kamerada
Arnavutköy'de üzerine doğru gelen otomobilden son anda kaçtı: O anlar kamerada
Arnavutköy'de üzerine doğru gelen otomobilden son anda kaçtı: O anlar kamerada

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de üzerine doğru gelen otomobilden son anda kaçtı: O anlar kamerada - Son Dakika


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